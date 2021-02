Quad9 et SWITCH Annoncent une Initiative Mondiale en Matière de Confidentialité le 17 février

ZURICH, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Rejoignez-nous alors que Quad9 et SWITCH annoncent une nouvelle initiative qui luttera contre les utilisations abusives d'informations personnelles et se concentrera sur la protection et l'amélioration de la confidentialité et de la sécurité des consommateurs en ligne. Cet effort unique en son genre permettra de sécuriser le cloud computing et le système de noms de domaine (DNS), mais aussi d'établir une nouvelle norme de confidentialité pour la Suisse, l'Europe et le reste du monde.

La réunion comprendra également une annonce importante sur l'avenir de Quad9 qui envisage de se développer en 2021 et au-delà.

Détails de l'événement

Date et heure: 17 février 2021 à 11h (CET)

Durée: 15 minutes, puis questions/réponses

Langue: La conférence de presse se tiendra en anglais

Lieu: En ligne – https://swit.ch/quad9

Participants

Bill Woodcock , Chairman de Quad9

, Chairman de Quad9 John Todd , General Manager de Quad9

, General Manager de Quad9 Tom Kleiber , Managing Director, SWITCH

, Managing Director, SWITCH Martin Leuthold , Head of Security and Network, SWITCH

, Head of Security and Network, SWITCH Florian Schütz, délégué de la Confédération à la cybersécurité

À propos de Quad9

Quad9 est un service DNS récursif fournissant une protection de cybersécurité contre les logiciels malveillants et le phishing. En tant qu'organisation à but non lucratif, Quad9 ne collecte pas et ne revend pas de données personnelles; elle fournit un service de confiance aux particuliers et aux organisations, sans frais et sans contrat. La société a été lancée en 2017 et est désormais opérationnelle dans plus de 150 sites dans 90 pays. Quad9 vise à améliorer la protection de l'utilisateur final et la confidentialité dans le monde entier, en plus de promouvoir la stabilité et la sécurité de l'Internet.

Pour de plus amples informations, consulter: https://www.quad9.net

À propos de SWITCH

En tant que partenaire de confiance compétent, nous répondons aux préoccupations de la communauté suisse de formation, de recherche et d'innovation en matière de numérisation. Comme fondation indépendante, SWITCH soutient les hautes écoles et d'autres partenaires au sein et en dehors du monde académique dans l'utilisation efficace et efficiente des possibilités de la numérisation. Depuis les débuts d'Internet, SWITCH est également le registry des noms de domaines avec les extensions .ch et .li. En tant que centre de compétences indépendant dans le domaine de la sécurité de l'information, SWITCH exploite un CERT multisectoriel fournissant des prestations aux hautes écoles, au domain registry, aux banques, à l'industrie et à la logistique ainsi qu'au secteur de l'énergie.

Pour de plus amples informations, consulter: https://www.switch.ch

Contacts

Pour Quad9

Vrge Strategies, Adam Benson, [email protected]

Pour SWITCH

SWITCH, Roland Eugster, [email protected]

https://www.switch.ch



