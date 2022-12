Quais itens não podem faltar no seu nécessaire para as viagens de fim de ano?

Sabrina Sato, Bruna Unzueta e Fabiana Justus, embaixadoras de Cetaphil, revelam todos os cuidados para ter uma pele radiante

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A chegada da estação mais quente do ano é um momento esperado por muitos. Mas, para curtir o verão e pegar aquele bronzeado dos sonhos sem preocupações, é necessário o cuidado redobrado com a pele do corpo e do rosto.

Pensando nisso, Cetaphil, marca que fornece o cuidado completo para a pele sensível, convidou suas embaixadoras, Sabrina Sato, Bruna Unzueta e Fabiana Justus, para desvendarem alguns dos seus segredos de skincare. Confira!

Para a apresentadora e digital influencer Sabrina Sato, os séruns da linha Optimal Hydration de Cetaphil são indispensáveis: "Cetaphil faz parte da minha rotina de cuidados com a pele há anos! Minha pele sensível ama a textura e os diferenciais que cada produto oferece, mas hoje, dentre todas as soluções oferecidas pela marca, a linha Optimal Hydration é a que mais me acompanha, afinal, a gente ama um ácido hialurônico e uma aparência rejuvenescida, né?!".

A linha Cetaphil Optimal Hydration hidrata profundamente a pele, aumentando a concentração e a retenção de água em 50%¹. Ainda conta com textura leve e rápida absorção². Os cinco produtos - sérum facial, sérum para a área dos olhos, creme facial, sérum hidratante corporal em spray e a loção hidratante corporal - foram desenvolvidos especialmente para pele sensível e possuem em suas fórmulas o exclusivo Complexo Hydrosensitiv™ com propriedades calmantes naturais da Blue Daisy + Ácido Hialurônico que promove aparência rejuvenescedora.

Já para a influenciadora digital Bruna Unzueta, conhecida pelo seu podcast PodDelas, o Gel Creme Rápida Absorção está no topo da lista dos itens mais queridinhos do skincare. "Dentre todos os itens da marca, o melhor lançamento do ano, para mim, foi o Gel Creme Rápida Absorção: Esse produto entrega tudo, é rapidamente absorvido, a textura não é nada pegajosa ou oleosa e ele ainda vem com ingredientes naturais incríveis na fórmula, como a Aloe Vera. Super indico como produto-chave para esse verão" complementa.

Na opinião da influenciadora digital Fabiana Justus, a Loção Hidratante Cetaphil 200 ml cumpre com a função de hidratar profundamente com uma única aplicação. "O que mais me encanta na marca é a preocupação de se fazer presente em todas as etapas da rotina de autocuidado, desde a limpeza, até a fotoproteção", esclarece.

É importante consultar um dermatologista antes de utilizar qualquer produto. E, lembre-se, os cuidados devem ser contínuos, e não feitos apenas para uma ocasião específica. Assim, a pele estará preparada e saudável para o ano todo!

¹ Estudo in vitro

² Válido para Sérum Facial 48h e Sérum para Área dos Olhos

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973481/sabrina_oh.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973482/boo.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma