Qual a textura ideal de hidratante para cada tipo de pele?

Segundo a médica é sim necessário avaliar a textura e a formulação dos produtos antes de usá-los. No caso das peles mistas as mais oleosas, é interessante optar por hidratantes com textura leve, como os séruns e loções. Para as peles mais secas é necessário priorizar cremes hidratantes que promovam uma hidratação prolongada. Já para a pele acneica, o melhor é escolher texturas não oleosas.

"Todas as peles precisam ser hidratadas. Engana-se quem acredita que a pele oleosa a acneica não precisa de hidratação. O segredo é escolher o produto adequado para cada tipo de pele. A pele hidratada aceita melhor os produtos de tratamento e evita irritação e sensibilização com o uso de ácidos", explica a profissional. No rosto, a Dra. Debora orienta utilizar hidratante de uma a duas vezes ao dia. Já no corpo, o ideal é aplicar a solução imediatamente após o banho, pois facilita a absorção, e reaplicar sempre que necessário.

Cetaphil possui uma linha completa de hidratantes para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Cetaphil Creme Hidratante 453g, por exemplo, é indicado para peles extremamente secas e sensíveis e é ideal para uso corporal. Sua fórmula contém óleo de amêndoas e outros ingredientes hidratantes que retêm a umidade da pele e promove maior hidratação para áreas extremamente ressecadas.

Já, Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico e o Creme Hidratante Facial noturno com Ácido Hialurônico e antioxidantes possuem a tecnologia exclusiva do ácido hialurônico Hyacare®50 que, com suas pequenas partículas, penetram profundamente na pele1* . As fórmulas aproveitam o poder do ácido hialurônico para promover uma ação rejuvenescedora. A Loção é leve, tem rápida absorção e é ideal para uso antes da maquiagem. O Creme noturno hidrata, nutre e suaviza a pele ao longo da noite para promover uma aparência mais saudável e radiante pela manhã.

Por fim, a dermatologista destaca algumas dicas importantes: evite o uso de esponjas e água muito quente durante o banho, seque a pele suavemente sem esfregar e utilize apenas a quantidade necessária de sabonete para higienizar a pele.

A consulta com um dermatologista é essencial para avaliar cada caso e indicar o melhor protocolo de cuidados com a pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

