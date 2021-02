Quali beschleunigt das Wachstum in EMEA mit der Einstellung einer VP, einer Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmenssoftware in der Region

Die jüngste Einstellung einer Führungskraft bei Quali ist Teil des Plans, das Team zu vergrößern, den Marktanteil auszubauen und weiterhin innovative Produkte zu entwickeln, um die Kunden besser zu bedienen.

AUSTIN, Texas, 12. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Quali , das Unternehmen für Infrastructure Automation at Scale™, hat bekannt gegeben, dass es seine Präsenz auf dem EMEA-Markt verstärken will und eine neue Vizepräsidentin ernannt hat.

Gina Veridiano-Martouzet wurde zur Vizepräsidentin von EMEA Strategic Accounts ernannt. Sie wird von Paris aus arbeiten. Gina ist in der Branche legendär für ihre Fähigkeit, erfolgreiche internationale Verkaufsinitiativen für erstklassige Technologieanbieter zu leiten. Sie konnte wichtige Erfolge bei der Generierung von Umsätzen verzeichnen und verfügt über exzellente Fähigkeiten im Bereich Verkauf. Auf ihrem gesamten Werdegang hat sie Kunden und Partnern in verschiedenen Regionen helfen können, mit technologischen Innovationen Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

„Ich bin hocherfreut, bei Quali einzusteigen und zur Expansion in EMEA beizutragen", sagte Gina Veridiano-Martouzet, Vice President EMEA, Strategic Accounts. „Infrastruktur-Automatisierung in Multi-Cloud-Umgebungen ist von Natur aus geschäftsgetrieben und wird weiterhin eine wichtige Rolle bei der DevOps-Transformation spielen. Quali verfügt über eine starke Expertise in diesem Bereich und ich freue ich mich darauf, Kunden und Partnern bei ihrer Entwicklung zu helfen."

Bevor sie zu Quali kam, hatte Gina Veridiano-Martouzet verschiedene Führungsrollen bei Unternehmen wie Remedy (BMC), Vignette (Opentext), Volantis, Solomio (Openwave), Lognet, Kronos oder Kony (Temenos) inne.

„Quali verzeichnet eine zunehmende Nachfrage nach DevOps-Lösungen in der EMEA-Region," sagt Lior Koriat, CEO von Quali. „Darum erweitert das Unternehmen sein Führungsteam in der Region mit der Ernennung von Gina und weiteren Einstellungen, die derzeit vorgenommen werden. Neben der Erweiterung des Führungsteams stärkt Quali auch die Beziehungen zu unserem starken, bestehenden Partnernetzwerk."

„Gina bringt eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Skalierung von aufstrebenden Unternehmenssoftware-Unternehmen in der EMEA-Region mit," sagt Mike Vollman, Chief Revenue Officer bei Quali. „Wir haben in der Vergangenheit bereits mit einem anderen schnell wachsenden Unternehmen zusammengearbeitet, und konnten dort die Ergebnisse in kurzer Zeit verzehnfachen. Ich freue mich darauf, diesen Erfolg mit Gina noch einmal zu wiederholen."

Informationen zu Quali

Quali bietet die führende Plattform für Infrastructure Automation at Scale. Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte CloudShell-Plattform von Quali, um Self-Service- und On-Demand-Automatisierungslösungen zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren.

www.quali.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421592/Quali_Logo.jpg

Related Links

http://www.quali.com



SOURCE Quali