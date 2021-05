Quali et BEACON RED annoncent un partenariat pour une solution cybernétique novatrice pour les pays du Conseil de coopération du Golfe

L'accord offre aux gouvernements, aux militaires et aux infrastructures essentielles des technologies et des services de pointe en matière de cybersécurité

AUSTIN (Texas), 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Quali la société Infrastructure Automation at Scale™ et BEACON RED , une société du groupe EDGE qui fournit des solutions pour faire face aux menaces complexes à la sécurité nationale, ont conclu un partenariat pour fournir la cybersécurité et des services aux gouvernements, aux militaires et aux projets d'infrastructures essentielles dans les six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) Dans le cadre de ce partenariat, BEACON RED et Quali fourniront une solution conjointe qui permettra aux clients de mettre en place des scénarios complexes de tests de portée cybernétique et d'interopérabilité pour les clients de la zone CCG, qui renforceront le soutien en matière de cybersécurité pour les déploiements critiques et la gestion des environnements sécurisés.

En s'appuyant sur la plateforme d'automatisation de l'infrastructure CloudShell de Quali, BEACON RED peut offrir des solutions de sécurité améliorées qui permettent aux clients de :

créer et reproduire rapidement des environnements complexes comprenant un mélange d'infrastructures virtuelles et physiques, construites selon les normes de conformité et de gouvernance du client ;

comprenant un mélange d'infrastructures virtuelles et physiques, construites selon les normes de conformité et de gouvernance du client ; concevoir et déployer des scénarios de portée cybernétique robustes livrés et consommés sur demande ;

livrés et consommés sur demande ; créer des environnements sécurisés et conformes pour tester et valider de nouvelles solutions

« BEACON RED et Quali s'engagent à aider les clients du CCG à atteindre la flexibilité et l'échelle dans leur posture de cybersécurité », a déclaré Mauricio De Almeida, Président Directeur Général de BEACON RED. « En tant qu'expert en matière de cybersécurité et de renseignements, BEACON RED comprend que les menaces asymétriques, en particulier pour l'infrastructure physique et informatique essentielle à la mission des nations, nécessitent des solutions non conventionnelles.

« En intégrant Quali CloudShell dans notre offre, ce qui aurait pris des jours ou des semaines à configurer, peut maintenant se produire avec une simple pression sur un bouton », a poursuivi M. De Almeida. « Ensemble, nous renforcerons notre mission visant à protéger nos clients en matière de sécurité nationale contre les cyberattaques de plus en plus complexes et destructrices. Notre objectif sera de prévenir, d'interrompre et de résister aux cyberattaques, ce qui accroîtra la capacité de nos clients à maintenir leur résilience opérationnelle. »

« Quali et BEACON RED croient au choix des TI et à la flexibilité du service, laissant le client choisir les environnements adaptés à ses besoins », a déclaré John Klemm, vice-président exécutif de Quali et propriétaire d'un cabinet de cybersécurité. « Nos technologies sont bien alignées sur la mission de cybersécurité qui consiste à permettre des choix sécuritaires pour nos clients communs, et les capacités de gouvernance de l'infrastructure informatique intégrée de Quali permettent aux clients de gérer les risques dans tous les environnements. Cet accord nous aidera à poursuivre ensemble notre croissance extraordinaire. »

De plus, les clients du Moyen-Orient auront désormais accès aux produits Quali par l'intermédiaire de l'équipe de mise en œuvre de BEACON RED, fournissant des déploiements d'infrastructures sécurisés et pris en charge pour faire face aux menaces actuelles, les cyberattaques et les conditions de travail à distance qui rendent les environnements plus vulnérables. BEACON RED emploie également l'un des meilleurs experts en matière de cybersécurité de la région, qui peut déployer le logiciel Quali pour les cas d'utilisation de portée cybernétique et d'interopérabilité.

Veuillez rester à l'affût des prochaines annonces conjointes lors de notre prochain événement ISS-MEA à Dubaï, du 28 au 30 juin 2021.

À propos de Qualih

Basée à Austin, au Texas, Quali a créé la principale plateforme pour l'automatisation des infrastructures à l'échelle. Des entreprises figurant au classement Global 2000 et des innovateurs du monde entier font confiance à la plateforme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.quali.comet suivre Quali sur Twitter (@QualiSystems) et sur LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/qualisystems).

À propos de BEACON RED

BEACON RED, une société du groupe EDGE, est une société de défense basée aux Émirats Arabes Unis qui s'attaque aux menaces complexes à la sécurité nationale. Nous innovons et perturbons les modes de pensée conventionnels, aidant les dirigeants de la sécurité nationale à développer les personnes, les processus et les technologies qui assurent la préparation aux défis futurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421592/Quali_Logo.jpg

