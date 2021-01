Quali lève 54 millions de dollars en nouveau financement pour aider le DevOps d'entreprise à rationaliser la complexité de l'infrastructure

Greenfield Partners et JVP co-dirigent un nouveau cycle après des ventes record de la plate-forme CloudShell à Global 2000 et à des innovateurs du monde entier

AUSTIN, Texas, 20 janvier, 2021 /PRNewswire/ -- Quali , l'entreprise d'Infrastructure Automation at Scale™ a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 54 millions de dollars, co-dirigé par Greenfield Partners et JVP . L'entreprise utilisera ces fonds pour élargir sa base de clients, créer de nouveaux partenariats, renforcer sa position de leader sur le marché, accélérer l'innovation de CloudShell et développer l'équipe de Quali.

La plate-forme CloudShell de Quali simplifie l'infrastructure cloud, la rendant accessible et sécurisée pour le développement et le déploiement d'applications, accélérant ainsi la transformation numérique. Quali a pour mission de débloquer la valeur commerciale grevée par les opérations technologiques et de libérer le temps et le talent des équipes technologiques pour qu'elles soient libres de bâtir l'avenir — développer, tester et déployer en libre-service simple à tout moment, sur n'importe quel cloud, ou même sur site.

Malgré la COVID-19, Quali a connu une année record, avec une croissance significative, au service de clients tels que Cisco, Microsoft, Dell, Verizon, plusieurs banques et fournisseurs de services cloud. Les investisseurs de Quali voient l'immense potentiel apporté par l'automatisation de masse. Outre le soutien continu de Kreos Capital, ce tour de financement accueille également un fonds géré par Hamilton Lane comme nouvel investisseur.

Alors que les acteurs traditionnels de l'infrastructure en tant que code (IaC) se sont concentrés sur un groupe relativement restreint d'experts, la technologie de Quali simplifie l'expérience utilisateur et rend l'infrastructure cloud et sa complexité invisibles pour les équipes en charge des applications qui en ont besoin.

« Les équipes de développement sont dépassées par le temps et la complexité de la mise en place et de l'exploitation de l'infrastructure du cloud. Quali permet aux développeurs de développer, aux testeurs de tester, aux planificateurs de planifier et aux exploitants d'exploiter en offrant un accès sûr et productif à l'infrastructure hybride du cloud, a expliqué Lior Koriat, PDG de Quali. Depuis le dernier financement de Quali en 2018, l'entreprise a connu une croissance rapide de ses ventes, l'innovation de sa plate-forme et a augmenté sa propre main-d'œuvre à l'échelle mondiale. »

« Quali a confirmé sa position comme leader du marché dans la catégorie DevOps et automatisation des infrastructures, en proposant ses services à des clients de niveau 1 sur de nombreux segments, a déclaré Erel Margalit, fondateur et président de JVP. C'est l'une de nos entreprises les plus fascinantes, et nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de Shay Grinfeld, associé directeur chez Greenfield Partners, et de Boaz Dinte, associé directeur chez Qumra Capital, qui ont contribué à la création d'entreprises de premier plan dans cette catégorie, comme Jfrog, BigPanda et d'autres. Aux côtés de Yoav Tzruya, président de Quali, et de la vaste expérience de JVP dans la création d'entreprises internationales telles que CyberArk et QlikTech, nous sommes convaincus qu'avec la formidable équipe de Lior et Quali en Israël et aux États-Unis, l'entreprise occupera une place prépondérante. »

Shay Grinfeld, nouveau membre du conseil d'administration de Quali et associé directeur chez Greenfield Partners, a commenté : « Notre stratégie d'investissement consiste à s'appuyer sur la capacité unique de Quali à rationaliser la complexité du cloud et de l'infrastructure pour les équipes chargées des applications et de la technologie qui adoptent de plus en plus la méthodologie DevOps et les procédures CI/CD. Nous sommes impressionnés par leur récente croissance et sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir bâtir une entreprise exceptionnelle. »

« Grâce à l'adoption croissante des bonnes pratiques DevOps et CI/CD, au-delà des premiers utilisateurs, les défis liés à la mise à l'échelle de ces pratiques sont de plus en plus répandus : éliminer les goulots d'étranglement opérationnels, de processus et de connaissances, réduire les coûts, assurer la gouvernance et unifier l'infrastructure. C'est à ce niveau que Quali tire son épingle du jeu, a déclaré Yoav Tzruya, associé général chez JVP et président de Quali. Alors que Atlassian et JFrog répondent aux besoins en matière de gestion des processus et de rationalisation du développement à la production, Quali se concentre sur l'abstraction et l'automatisation de l'infrastructure, permettant au CRO de se focaliser sur les ventes et non sur la complexité des démonstrations et des POC. Cela permet également aux développeurs de se consacrer au développement et de ne pas dépenser des ressources pour le provisionnement de l'informatique et du cloud, et aux opérations d'offrir la meilleure expérience client au lieu de s'occuper des coûts et de la gouvernance. »

« Ce qui m'attire chez Quali, c'est sa capacité à apporter la technologie d'automatisation essentielle directement aux masses (développeurs) sans nécessiter une expertise approfondie, a expliqué Boaz Dinte, membre du conseil d'administration de Qualiand JFrog. C'est la même chose qui m'a impressionné en tant que l'un des premiers investisseurs chez JFrog et je ne pourrais pas être plus enthousiaste quant à l'avenir de Quali. »

« Le cadre d'automatisation de Quali renforce encore notre capacité à construire l'avenir de demain aujourd'hui, permettant à Verizon de fournir de nouvelles technologies étonnantes à nos clients à la vitesse de DevOps », s'est réjoui John Musa, directeur chez Verizon Wireless.

Nouveaux clients : les entreprises de premier plan dans les secteurs de l'électronique grand public, des télécommunications, des services bancaires, de la technologie, des médias et plus encore font confiance à Quali pour accroître la productivité, accélérer la mise sur le marché et réduire les risques commerciaux.

Innovations : en plus de la configuration de l'infrastructure en un seul clic, la plate-forme CloudShell de Quali est la seule du secteur qui propose la désactivation automatique « sans clic » des environnements cloud ainsi que des capacités uniques de balisages automatiques, deux fonctionnalités essentielles à la visibilité et au contrôle des coûts du cloud.

Croissance des effectifs : avec des objectifs de recrutement ambitieux dans tous les domaines fonctionnels, Quali va presque doubler ses effectifs, en créant de nombreux postes dans ses nouveaux bureaux à Austin et Tel-Aviv, à travers les États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour de plus amples informations sur les postes vacants, consultez https://www.quali.com/about-us/careers/ .

À propos de Quali

Basée à Austin, au Texas, Quali a créé la plate-forme leader Infrastructure Automation at Scale. Des entreprises du Global 2000 et des innovateurs du monde entier font confiance à la plate-forme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.quali.com/ et suivez Quali sur Twitter et LinkedIn .

À propos de Greenfield Partners

Greenfield est une société d'investissement basée en Israël qui se concentre sur les entreprises technologiques en phase de croissance précoce. Présente à la fois à Tel-Aviv et à New York, l'équipe de Greenfield allie investissement et expérience opérationnelle, de profondes racines israéliennes locales et un vaste réseau mondial destiné à soutenir les entrepreneurs dans leur quête de création d'entreprises technologiques florissantes. Les racines de Greenfield remontent à 2016, lorsqu'elle a été créée par TPG Growth comme plate-forme d'investissement pour les investissements technologiques en début de croissance en Israël. Fonds indépendant depuis 2020, sa culture demeure ancrée dans ce patrimoine, apportant la rigueur et la profondeur du capital-investissement aux investissements de croissance précoce. L'équipe de Greenfield continue d'agir à titre de conseillers principaux de TPG Growth et, dans ce contexte, recherche des occasions de collaboration sur certains investissements à grande échelle et en phase de croissance en Israël. Son portefeuille comprend des sociétés comme Avanan, BigPanda, Guardicore et Vast Data. De plus amples informations sur Greenfield Partners sont disponibles à l'adresse suivante www.greenfieldlp.com .

À propos de JVP

Jerusalem Venture Partners (JVP) , fondé et dirigé par Erel Margalit, est un fonds de capital-risque de renommée internationale. Jusqu'à maintenant, JVP a levé 1,4 milliard de dollars auprès de neuf fonds, et a été classé à de nombreuses reprises par Preqin et d'autres sociétés comme l'une des dix entreprises de capital-risque les plus performantes au monde. JVP a créé plus de 150 entreprises, tirant parti d'un vaste réseau de partenaires et d'une expertise du marché permettant à des entreprises de devenir des leaders du marché mondial. JVP a récemment été choisi par la ville de New York et EDC pour diriger le centre de cybersécurité à New York. Parmi les entreprises pionnières du secteur israélien du capital-risque, JVP a joué un rôle déterminant dans la création de certaines des plus grandes entreprises hors d'Israël, en facilitant 12 introductions en bourse sur le NASDAQ, notamment CyberArk Software, QLIK Technologies et Cogent Communications, entre autres. https://www.jvpvc.com/

