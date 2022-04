Quali stärkt die Funktionen der Infrastruktur-Kontrollebene für DevOps und IT-Teams mit der neuesten Version von Torque

Neue Funktionen erweitern die Automatisierungs- und Orchestrierungsmöglichkeiten, verbessern die Kostenkontrolle und stärken die Sicherheitsvorkehrungen

AUSTIN, Texas, 19. April 2022 /PRNewswire/ -- Auf dem AWS Summit in San Francisco hat heute Quali , ein führender Anbieter von Environments-as-a-Service-Infrastruktur-Automatisierungslösungen, die Freigabe erweiterter Steuerebenenfunktionen für seine Torque-Plattform bekannt gegeben, die es DevOps-Fachleuten ermöglicht, komplexe Anwendungsumgebungen zu orchestrieren und zu sichern, indem sie die Infrastrukturbereitstellung vereinfacht, siloartige Infrastrukturen eliminiert und Engpässe bei der Infrastrukturbereitstellung behebt.

Die neuen Funktionen erweitern die Automatisierungs- und Orchestrierungsmöglichkeiten für heterogene Umgebungen, einschließlich öffentlicher, privater, hybrider und Container-Infrastrukturen, verbessern die Kostentransparenz und stärken die Governance bei Sicherheits- und Compliance-Protokollen:

Orchestrierung in heterogenen Anwendungsumgebungen:

Torque vereinfacht die Orchestrierung und das Management von Container-, IaC- und Private-Cloud-Technologien durch die Unterstützung von Helm, Terraform und vCenter , die alle in einem modularen , wiederverwendbaren Blueprint zusammengefasst sind, der es den Anwendern ermöglicht, Umgebungen mit Governance- und Policy-Definitionen zu definieren und bereitzustellen. Durch die Vereinfachung komplexer Umgebungen in Form von Self-Service-Blueprints können DevOps-Teams die Kontrolle über Cloud-Ressourcen behalten, ohne den Zugriff der Entwickler auf die Infrastruktur zu verlangsamen.

Kostentransparenz und -kontrolle:

Torque enthält jetzt erweiterte Funktionen für die Transparenz und Kostenkontrolle, einschließlich der Möglichkeit, Grenzwerte für die maximale Dauer und die Anzahl gleichzeitiger Umgebungen, Grenzwerte für die Gesamtkosten einer Umgebung, Kubernetes-Kostenberichte und verbesserte Prognosen und Richtlinien für den Ressourcenverbrauch pro Blueprint , Sandbox und Spaces festzulegen.

Verbesserte Sicherheitsvorkehrungen:

Zu den Sicherheitsverbesserungen gehören der neue anpassbare rollenbasierte Zugriff auf Blueprints , API-Token-Kontrollen und Integrationen mit Technologien zur Verwaltung von Geheimnissen. DevOps-Teams können jetzt Geheimnisse in ihre Blueprint-Designs einbauen und Torque füllt die Geheimnisse während der Bereitstellung von Sandboxen auf und härtet die Sandboxen automatisch.

„Unternehmen sind aufgrund der zunehmenden Komplexität der Infrastruktur und der Verbreitung der zugrundeliegenden Tools in ihren Technologiestapeln in ihren Möglichkeiten der Anwendungsentwicklung zunehmend eingeschränkt", so Edan Evantal, CTO von Quali. „Torque ist die Steuerungsebene, die ihnen hilft, die Kontrolle über ihre Infrastruktur zu behalten, so dass sie die Entwicklung beschleunigen und gleichzeitig die Kosten verwalten und die Governance verbessern können, um die Risiken für ihr Unternehmen zu reduzieren."

Torque ist kostenlos erhältlich über ein 30-tägiges kostenloses Probeabo Torque Enterprise, oder als kostenlose Version für Einzelpersonen oder kleine Teams. Zu den jüngsten Verbesserungen der Torque-Benutzeroberfläche gehört auch die Möglichkeit, Torque zu nutzen, ohne sich mit einem Cloud-Konto verbinden zu müssen. Erstellen Sie einfach ein Konto oder melden Sie sich über GitHub an, um Beispiel-Blaupausen zu erkunden und Beispielumgebungen zu starten. Die Benutzer werden außerdem ermutigt, der Torque-Gemeinschaft beizutreten beizutreten, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten oder zusätzliches Produktfeedback zu geben. Starten Sie Ihr kostenloses Konto, indem Sie https://app.qtorque.io/sign_up besuchen.

Quali wird am 20.. Und 21..April am AWS Summit in San Francisco teilnehmen. Besuchen Sie unseren Stand Nummer 821, um das Quali-Team zu treffen und mehr über Torque zu erfahren.

Informationen zu Quali

Quali mit Hauptsitz in Austin, Texas, bietet die führende Plattform für Environments-as-a-Service-Infrastruktur-Automatisierungslösungen und hilft Unternehmen, sich von der Komplexität ihrer Infrastruktur zu befreien, damit sie schneller arbeiten können. Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönten CloudShell- und Torque-Plattformen von Quali, um On-Demand-Automatisierungslösungen mit Selbstbedienung zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quali.com/ und folgen Sie Quali auf Twitter und LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1591088/Quali_Logo.jpg

