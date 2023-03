QUALITRU SAMPLING SYSTEMS INTRODUIT UN NOUVEAU TRUSTREAM7 SEPTUM EU POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES ALIMENTS

-- Nouveau produit d'échantillonnage aseptique maintenant disponible en Europe --

OAKDALE, Minnesota, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- QualiTru Sampling Systems (anciennement QMI), leader dans le domaine de la science de l'équipement d'échantillonnage aseptique et représentatif pour les industries alimentaires et laitières, a annoncé le lancement d'un nouveau TruStream7 Septum UE , conçu spécifiquement pour servir les entreprises de transformation des produits laitiers et liquides alimentaires en Europe.

Le septum à la fine pointe de la technologie, qui permet de prélever des échantillons individuels à partir de sept canaux distincts, réduit considérablement le risque d'introduction de contaminants pendant le processus d'échantillonnage, est conforme à la norme EC1935/2004 et a été évalué jusqu'à 87 oC. Il est également conforme aux normes de la Food Contact Administration (FDA) des États-Unis et exempt de BPA, de phtalates et de latex.

Le TruStream7 Septum EU permet aux transformateurs de produits laitiers et d'aliments liquides, ainsi qu'aux producteurs laitiers, d'améliorer les processus de sécurité et de qualité alimentaires en effectuant une surveillance des processus aseptiques en ligne de manière simple et économique. La surveillance des processus aseptiques en ligne , qui fait partie de la surveillance de l'hygiène du système, permet des protocoles d'échantillonnage et d'analyse proactifs et peut améliorer la qualité et la salubrité des aliments par l'identification et l'atténuation précoces des risques microbiens en cours de fabrication. QualiTru est fière d'offrir ses produits d'échantillonnage avec un réseau de partenaires mondiaux qui peuvent fournir un service sur place et des stocks locaux.

« L'échantillonnage des produits finis donne un aperçu global de la production, mais il présente un intérêt très limité pour l'analyse des causes fondamentales en cas d'écart. C'est là que l'échantillonnage en ligne est nécessaire pour suivre l'écart à sa source. Comme il faut être intrusif dans un processus souvent fermé, il est primordial d'effectuer un échantillonnage aseptique, protégeant à la fois l'échantillon de l'usine pour une analyse plus approfondie et le processus de production. Toutes les solutions disponibles ne sont pas adaptées. Choisissez judicieusement la façon dont vous voulez procéder », a déclaré François Bourdichon, Ph.D., microbiologiste en sécurité alimentaire et président du Comité permanent de l'hygiène microbiologique, Fédération internationale de laiterie.

À propos de QualiTru Sampling Systems

Depuis 1983, QualiTru est une société pionnière, leader dans le domaine de la science de l'échantillonnage aseptique et représentatif. L'entreprise est reconnue pour son expertise et son engagement à faire connaître l'échantillonnage aseptique comme un moyen essentiel d'assurer la santé des consommateurs et la sécurité alimentaire. Les technologies d'échantillonnage novatrices de QualiTru sont utilisées pour aider les industries des produits laitiers et des aliments liquides à produire des produits sains et de haute qualité dans plus de 30 pays.

