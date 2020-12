QuantalRF obtient un financement de série B de 17 MCHF, soit 19 M$ pour développer et commercialiser des solutions de radiofréquence frontale qui changent la donne

ZÜRICH et SAN DIEGO, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- QuantalRF, une entreprise émergente de semi-conducteurs de radiofréquence (RF) qui élabore des solutions de communication sans fil transformatrices, a annoncé la clôture de son cycle de financement de série B sursouscrit, qui lui a permis d'obtenir 17 millions de francs suisses (19 millions de dollars). Le cycle de capital développement a été mené par Metellus AG et Dara Capital Ltd., basées à Zürich, en collaboration avec les actionnaires et les bureaux familiaux existants.

Le nouveau financement servira principalement à accélérer la commercialisation des technologies brevetées de radiofréquence frontale de QuantalRF, à agrandir l'équipe d'ingénierie et à élaborer plus rapidement des composants de circuits intégrés frontaux 5G/UHB (Ultra-High Band) et Wi-Fi 6/6e.

Le cycle de financement fait suite à une année exceptionnelle pour QuantalRF, qui a accueilli un nouveau PDG et directeur de la technologie, a réussi l'évaluation pour sa technologie d'amplificateur Quantal et a reçu des échantillons pour sa première puce de radiofréquence Quantal.

« Je suis très enthousiaste quant à l'orientation de QuantalRF et à la façon dont nous continuons de façonner notre technologie Quantal pour relever les défis auxquels le marché de la radiofréquence frontale est confronté, a déclaré Ali Fard, PDG et directeur de la technologie de QuantalRF. Tout au long de l'année, nos partenaires et nos clients nous ont transmis de précieux renseignements et des commentaires positifs à propos de notre technologie grâce à de vastes évaluations menées par de tierces parties. Notre prochaine phase de développement vise à répondre à la demande de filtres de radiofréquence intégrés utilisés dans les normes sans fil qui exigent une large bande passante tout en maintenant un bon rendement de la large bande et un filtrage très pointu. »

« Nos investisseurs voient non seulement l'énorme possibilité de développement de la prochaine génération de radiofréquence frontale, mais surtout l'avantage et la position unique de QuantalRF qui en font une force de changement dans ce marché. Le soutien et la confiance manifestés par nos investisseurs viennent valider autant notre mission que le choix de l'équipe que nous avons réunie, a ajouté Antonio J. Viana, président exécutif. Le conseil d'administration et notre communauté d'investisseurs sont extrêmement heureux de voir QuantalRF progresser vers la prochaine étape de sa croissance et de son développement. »

À propos de QuantalRF

QuantalRF est une entreprise émergente de semi-conducteurs de radiofréquence (RF) qui élabore des solutions de communication sans fil transformatrices afin de redéfinir l'expérience utilisateur. En tant qu'innovatrice dans le domaine des semi-conducteurs de radiofréquence hautement performants qui met l'accent sur les pièces de circuits intégrés frontales comme les amplificateurs de puissance (PA), les amplificateurs à faible bruit (LNA) et les filtres à puce axés sur un large éventail de systèmes de communication, y compris le Wi-Fi 6/6e et 5G UHB (Ultra-High Band), QuantalRF crée des solutions novatrices pour répondre aux nouveaux besoins de connectivité des systèmes sans fil de radiofréquence.

L'entreprise transforme la radiofréquence frontale grâce à des solutions ultracompactes rivalisant avec la performance des ondes acoustiques et des GaAs dans une technologie CMOS-SOI hautement intégrée pour des applications commerciales, notamment avec les ondes millimétriques. Elle tire parti de sa technologie Quantal brevetée pour créer des solutions novatrices de radiofréquence frontale qui améliorent considérablement la superficie, le coût, la consommation d'énergie et le rendement global.

QuantalRF a été créée sur la base des inventions de M. Forrest J. Brown, cofondateur et ancien scientifique de la NASA. Ces inventions ont permis la mise au point de la technologie de radiofréquence frontale, finalement appelée technologie Quantal. QuantalRF, dont le siège social est situé à Zürich, en Suisse, et qui mène des activités aux États-Unis et en Suède, possède une impressionnante gamme de plus de 250 demandes d'autorisation et de brevets accordés ayant une grande portée géographique.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.quantalrf.com.

