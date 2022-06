Quantic™ Electronics participera au salon Eurosatory 2022 à Paris, en France

EAST PROVIDENCE, Rhode Island, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Quantic™ Electronics (« Quantic »), une société de portefeuille d'Arcline Investment Management (« Arcline »), a annoncé aujourd'hui qu'elle participera au salon Eurosatory 2022 à Paris, en France, du 13 au 17 juin. Des représentants de Quantic et de Quantic Thistle récemment acquis seront disponibles au stand A411, Hall 5B.

Quantic propose un vaste portefeuille de produits RF, de détection et d'alimentation en expansion rapide qui servent un ensemble diversifié d'applications critiques. Planifiez une réunion pour visiter le stand de Thistle à Eurosatory et en savoir plus sur les solutions de Quantic, y compris :

Produits RF/MW

Oscillateurs à cristal à faible bruit, plateforme d'oscillateur compatible OpenVPX SOSA / CMOSS et démonstration d'un oscillateur à contre-réaction de haute fiabilité

Assemblages RF multifonctions hautement intégrés/SWAP



Composants, modules et sous-systèmes hybrides MIC / MMIC jusqu'à 65 GHz

Amplificateurs RF et logarithmiques , atténuateurs programmables, déphaseurs , limiteurs à haute puissance, commutateurs à semi-conducteurs et conceptions passives dans la gamme DC-65 GHz

Diviseurs/combinateurs de puissance passifs, coupleurs, hybrides, réseaux de formation de faisceaux et autres conceptions personnalisées jusqu'à 40 GHz ; solutions basse et haute puissance jusqu'à 250 K watts

Produits énergétiques

Condensateurs hybrides au tantale humide offrant d'importantes économies SWaP

Condensateurs en céramique MLCC et film MLP

Résistances à film mince (OhmegaPly RCM , OhmegaPly RF, TCR et TCR-EHF )

Pour planifier une réunion ou pour en savoir plus, veuillez contacter Quantic à l'adresse [email protected]

À propos de Quantic Electronics

Quantic est une société de composants électroniques axée sur la définition et la fourniture de l'électronique critique pour l'avenir. Nous possédons plus d'un siècle d'expérience combinée en tant que résolveurs de problèmes fiables et partenaires de confiance dans les marchés militaire, aérospatial, industriel et commercial. Pour en savoir plus, visitez www.quanticnow.com .

À propos de Quantic Thistle (Thistle Design)

Quantic Thistle (Thistle Design MMC Ltd) est une PME basée au Royaume-Uni qui fournit des capteurs innovants pour les applications de mesure, de mouvement et de contrôle en utilisant une expertise unique en matière de défense, nucléaire et industrielle. Pour répondre aux demandes critiques des clients, Thistle développe continuellement de nouvelles solutions et de nouveaux marchés et offre une large gamme de produits et de services tout en maintenant les valeurs, la qualité et la fiabilité.

Depuis 1992, Thistle a généré un fier héritage dans les codeurs optiques, magnétiques et de contact avec les résolveurs, potentiomètres et moteurs, avec des produits trouvés sur les cinq continents dans des applications qui mesurent le mouvement linéaire et rotatif, la distance parcourue, le cap et d'autres exigences angulaires, et disposent de capteurs ou de moteurs sur bon nombre des principales plateformes du Royaume-Uni, y compris les véhicules Challenger, Warrior, Scimitar, AJAX, les avions Hawk, les navires de guerre de type 45 et de type 26, les transporteurs de classe QE, et les sous-marins de classe Astute et Dreadnought. Pour en savoir plus : www.quanticthistle.com

