Quantinuum s'associe à Microsoft pour aborder une nouvelle phase de l'informatique quantique fiable avec une démonstration révolutionnaire de qubits logiques fiables

LONDON et BROOMFIELD, Colorado, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la plus grande société d'informatique quantique intégrée au monde, et Microsoft ont réalisé une percée en faisant de l'informatique quantique tolérante aux pannes une réalité, démontrant les qubits logiques les plus fiables avec une extraction de syndrome active, un exploit que l'on croyait encore à des années de distance.

Quantinuum’s H2 quantum processor, Powered by Honeywell

Une collaboration entre l'équipe de Quantinuum aux États-Unis et au Royaume-Uni et l'équipe d'informatique quantique de Microsoft a conduit à la création de quatre qubits logiques présentant des taux d'erreurs 800 fois inférieurs aux taux d'erreurs physiques correspondants. De façon impressionnante, l'équipe conjointe a démontré sa capacité à exécuter 14 000 instances indépendantes d'un circuit quantique sans erreur. Des percées de cette ampleur ont le potentiel d'accélérer considérablement les progrès vers l'objectif ultime, à savoir une informatique quantique universelle tolérante aux pannes, ce qui pourrait raccourcir le délai nécessaire pour résoudre les problèmes du monde réel et révolutionner des domaines tels que la science des matériaux et la découverte de médicaments.

Cette réussite est née de la fidélité, de l'évolutivité et de la flexibilité de pointe du processeur quantique H2 de Quantinuum (32 qubits), alimenté par Honeywell, combinées aux capacités de correction d'erreurs très innovantes de Microsoft. L'équipe conjointe a créé quatre qubits logiques en utilisant 30 des 32 qubits physiques disponibles sur le H2, conduisant à la création de ce que les deux sociétés annoncent comme « les qubits logiques les plus fiables ». Ils ont également démontré avec succès l'extraction de syndrome, une autre étape critique nécessaire à l'informatique quantique tolérante aux pannes. Plus de détails sur les résultats peuvent être consultés ici .

« Le résultat annoncé aujourd'hui renforce la position de Quantinuum à l'avant-garde de l'informatique quantique universelle tolérante aux pannes. L'exploit d'aujourd'hui n'a été possible qu'en utilisant l'ordinateur quantique H2 de Quantinuum, avec ses fidelités de portes à deux qubits inégalées de 99,8 % ; les 32 qubits de notre architecture QCCD ; et la connectivité intégrale des qubits. En nous appuyant sur les performances exceptionnelles de nos systèmes actuels, nous continuerons d'innover pour faire de l'informatique quantique universelle tolérante aux pannes une réalité plus tôt que prévu. » – Rajeeb Hazra, directeur général de Quantinuum.

Dans la nouvelle ère décrite par Microsoft comme « résiliente de niveau 2 », l'informatique quantique est capable de traiter les problèmes causés par les erreurs, et peut commencer à relever des défis significatifs, tels que la modélisation des états des molécules et des matériaux, la simulation des systèmes en physique de la matière condensée et l'exploration de solutions à des problèmes dans de nombreux domaines. Sur la base des critères rigoureux de Microsoft, la démonstration de qubits logiques multiples et enchevêtrés — les qubits logiques étant plus performants que les qubits physiques — marque une transition attendue depuis longtemps vers cette deuxième phase de l'informatique quantique.

« Il s'agit d'une percée importante pour l'informatique quantique. La collaboration entre Quantinuum et Microsoft a permis de franchir une étape cruciale pour l'industrie et de poser un jalon essentiel sur la voie de la superinformatique hybride classique-quantique capable de transformer la découverte scientifique. » – Krysta Svore, éminente ingénieure et vice-présidente du développement quantique avancé pour Microsoft Azure Quantum

« En tant que leaders, nous continuerons d'innover plus rapidement que la concurrence, avec des innovations matérielles et le développement d'applications pour tirer parti de la nouvelle ère des qubits vraiment logiques. Nous continuerons de veiller à ce que nos clients soient les premiers à bénéficier de ces avancées et de celles à venir. Je suis impatient de voir comment ils tireront parti de l'informatique quantique fiable pour générer des solutions plus puissantes que jamais à leurs problèmes les plus complexes. » – Ilyas Khan, vice-président et directeur des produits chez Quantinuum

