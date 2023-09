QUANTRON et Ballard Power Systems présentent des camions à pile à combustible prêts à être livrés

Ballard, leader du marché des systèmes de piles à combustible MEP, et Quantron AG, spécialiste allemand du transport durable de passagers et de marchandises, développent en partenariat depuis septembre 2021 des plateformes de véhicules utilitaires électriques à pile à combustible sans émissions

Le poids lourd QUANTRON QHM FCEV et le camion léger QUANTRON QLI FCEV sont les premiers exemples de cette collaboration fructueuse - tous deux leaders de leur catégorie en termes de gamme et d'équipement technique

QUANTRON QLI FCEV Le QUANTRON QLI FCEV est un best-seller et un leader technologique sur le marché des piles à combustible pour les véhicules utilitaires légers allant jusqu'à 7,5 tonnes

best-seller Cinq transporteurs légers fonctionnant à l'hydrogène ont déjà été livrés à un client européen

AUGSBOURG, Allemagne, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le partenariat entre Ballard Power Systems, leader mondial de la technologie des piles à combustible, et Quantron AG , spécialiste du transport durable de passagers et de marchandises, entre dans sa prochaine phase. Depuis l'annonce de la coopération stratégique en septembre 2021, les deux entreprises ont lancé des développements à la pointe de l'industrie. Ensemble, les entreprises ont livré leurs premiers véhicules électriques à pile à combustible, combinant l'expertise en ingénierie automobile de QUANTRON avec la technologie de pointe des piles à combustible de Ballard.

Light-Transporter QUANTRON QLI FCEV

Le cœur du partenariat canado-allemand est l'intégration des modules de piles à combustible FCmove™ haute performance de Ballard dans les véhicules QUANTRON. Il s'agit notamment du poids lourd QUANTRON QHM FCEV de 44 tonnes - l'actuel champion européen de l'autonomie avec 54 KG H2 à 700 bars - et du camion léger QUANTRON QLI FCEV. Ces deux véhicules zéro émission se caractérisent par une autonomie nettement supérieure et un temps de ravitaillement réduit par rapport aux modèles électriques à batterie. Une caractéristique notable de la conception intelligente de QUANTRON est l'intégration complète de tous les composants de la pile à combustible dans la structure du châssis du QUANTRON QHM FCEV et du QLI FCEV, ce qui signifie qu'aucun compromis ne doit être fait en termes de longueur de la remorque et de charge utile, et que les structures de carrossage standard des carrossiers sont possibles, comme pour leurs homologues diesel.

Le QUANTRON QHM FCEV a été présenté pour la première fois au salon IAA Transportation 2022 et a reçu un accueil enthousiaste. Des médias tels que le journal allemand Der Tagesspiegel ont parlé de « David est plus rapide que Goliath » par rapport aux constructeurs automobiles établis, illustrant comment des réalisations significatives peuvent être faites grâce à des partenariats stratégiques d'entreprises expertes dans leur domaine respectif.

Tim Sautter, chef d'équipe Q-Light & Corporate PM : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir franchi cette étape importante en collaboration avec Ballard. La collaboration entre les équipes d'ingénieurs d'Augsbourg (Bavière) et de Vancouver (Canada) a été exceptionnelle. Nous avons raccourci le processus global, de l'étude de faisabilité à la livraison, à 18 mois, amenant le QUANTRON QLI FCEV sur la route et dans les mains des clients en un temps record. Nous avons ainsi obtenu un produit de qualité supérieure, dans lequel le système de pile à combustible est optimisé pour chaque véhicule en fonction des cas d'utilisation du client. »

Randy MacEwen, PDG de Ballard Power Systems : « Nous sommes ravis de voir le partenariat avec QUANTRON s'étendre au segment des véhicules légers et d'accroître le déploiement des piles à combustible sur le marché critique du transport du dernier kilomètre. En combinant les forces techniques et l'expertise commerciale respectives de QUANTRON et de Ballard, nos équipes s'engagent à accélérer l'adoption de la mobilité par l'hydrogène dans le secteur du transport de marchandises en mettant sur le marché des moteurs à pile à combustible très performants. »

L'hydrogène en tant que source d'énergie propre est devenu de plus en plus important ces dernières années, en particulier dans le secteur des véhicules commerciaux. C'est pourquoi Ballard est devenu l'un des membres fondateurs de la Clean Transportation Alliance, lancée par QUANTRON, qui vise à mettre en place des solutions de transport à zéro émission en mettant l'accent sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. La Clean Transportation Alliance regroupe des entreprises technologiques spécialisées dans la production, le transport et la distribution d'hydrogène vert. Ballard continuera à jouer un rôle important au sein de l'alliance, en favorisant l'adoption de systèmes de piles à combustible dans les solutions de transport de la prochaine génération.

Un client européen a déjà pris livraison des cinq premières unités, dont l'une a parcouru 15 000 km en fonctionnement quotidien lors d'un essai avec le client.

Michael Perschke, PDG de Quantron AG : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir développé ensemble des véhicules FCEV prêts à être commercialisés. Ballard et QUANTRON ont maîtrisé ce projet en un temps record. Nous sommes non seulement les premiers à commercialiser le segment des véhicules légers FCEV de 7,5 tonnes, mais nous prenons également la tête du marché de la technologie des piles à combustible. Nous avons une réserve de commandes et d'offres pouvant aller jusqu'à 100 unités. »

Vous trouverez des images en haute et basse résolution ici : Communiqués de presse de Quantron AG ( https://www.quantron.net/en/q-news/press-releases/ )

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plate-forme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller GmbH, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, elle offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de crédit-bail, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATION réalisera un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plate-forme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Clean Transportation Alliance constitue également un pilier pour la fourniture de véhicules dotés de l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net

Retrouvez Quantron AG sur les réseaux sociaux : LinkedIn et YouTube .

À propos de Ballard Power Systems

La vision de Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) est de fournir de l'énergie à base de piles à combustible pour une planète durable. Les piles à combustible MEP sans émission de Ballard permettent l'électrification de la mobilité, y compris des autobus, des camions commerciaux, des trains, des navires et de l'énergie stationnaire. Pour en savoir plus sur Ballard, veuillez consulter le site www.ballard.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2198999/QUANTRON_QLI_FCEV.jpg

SOURCE Quantron AG