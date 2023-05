QUANTRON US connecte ses clients au réseau de ravitaillement en hydrogène grâce à ses engagements avec FirstElement Fuel

Quantron US et FirstElement Fuel ont annoncé leur engagement à fournir aux opérateurs de flottes un accès au réseau de ravitaillement en hydrogène

Cet accord s'appuie sur Quantron-as-a-Service, un service clé en main complet qui permet aux propriétaires de flottes d'accéder à tout ce qui est nécessaire pour passer à l'hydrogène

Quantron présente également son nouveau semi-remorque électrique à pile à combustible (FCEV) à l'ACT Expo

ANAHEIM, Californie, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Quantron US et FirstElement Fuel ont annoncé aujourd'hui que Quantron sera l'un des premiers à profiter du réseau de stations d'hydrogène de FirstElement conçu pour les camions électriques à pile à hydrogène. L'engagement des deux entreprises garantit aux clients de Quantron l'accès au ravitaillement en hydrogène par l'intermédiaire du réseau de stations FirstElement. L'annonce renforce Quantron-as-a-Service, un service au kilomètre complet qui permet aux propriétaires de flottes d'accéder à tout ce qui est nécessaire pour passer à l'hydrogène.

« Quantron vise à faciliter la transition des flottes vers une mobilité sans carbone », a déclaré Rick Haas, président-directeur général de Quantron US. « En travaillant avec FirstElement, nous sommes en mesure de surmonter le défi de l'infrastructure moderne qui limite le potentiel d'autres sources d'énergie alternatives – l'accès à un réseau de ravitaillement fiable. Le réseau hydrogène de FirstElement permettra aux conducteurs de se ravitailler en toute transparence et de reprendre la route, comme ils le feraient aujourd'hui avec un véhicule diesel, mais ils iront désormais plus loin grâce à un carburant sans émission. »

« Nous sommes très reconnaissants envers l'équipe Quantron d'avoir été la première à s'engager. Cela nous aidera à développer plus rapidement notre réseau de stations de camions », a indiqué Joel Ewanick, PDG de FirstElement Fuel. « Le ravitaillement en hydrogène doit être fiable et simple, et notre réseau offrira cette commodité aux clients de Quantron afin qu'ils puissent proposer cette expérience à un plus grand nombre d'opérateurs. Les piles à combustible joueront un rôle énorme dans l'avenir des camions zéro émission, et nous sommes heureux de travailler avec Quantron, la première des nombreuses entreprises qui, nous l'espérons, nous aideront à développer notre réseau de stations à travers l'Amérique du Nord. »

Les dirigeants de Quantron et de FirstElement Fuel ont annoncé leur engagement à l'occasion de l'exposition Advanced Clean Transportation Expo à Anaheim, en Californie. Quantron y présente une solution complète en deux étapes permettant aux opérateurs une transition aisée vers des flottes de véhicules à hydrogène sans carbone, ainsi que son nouveau semi-remorque électrique à pile à combustible (FCEV) à l'hydrogène.

Quantron US se concentre sur la construction de ses camions à pile à hydrogène de classe 8 depuis sa création à la fin de l'année dernière. M. Haas a démarré son activité avec une seule équipe qui travaillait depuis son domicile dans la banlieue de Détroit, mais les choses ont changé peu après la création de l'entreprise lorsque celle-ci a signé un accord pour une commande de 500 camions de classe 8 équipés de groupes motopropulseurs électriques à pile à hydrogène.

La technologie des piles à hydrogène permet d'augmenter considérablement l'autonomie, pour un poids nettement inférieur, par rapport à d'autres technologies d'énergie propre telles que les véhicules à batterie. Lorsqu'ils seront terminés, Quantron prévoit que ses camions auront une autonomie d'environ 750 à 850 miles. Ils ne devraient nécessiter que 10 à 15 minutes pour faire le plein à 100 % de leur capacité, ce qui est comparable aux camions diesel actuellement en circulation et nettement plus rapide que les véhicules électriques.

L'engagement entre Quantron et FirstElement Fuel est structuré de manière à garantir un accès fiable à l'hydrogène dans les stations de distribution de son réseau en Californie. FirstElement Fuel exploite le plus grand réseau de stations de ravitaillement en hydrogène au monde, qui a été financé en partie par des subventions de la California Energy Commission et qui, en mars 2023, a effectué plus de 60 000 remplissages et vendu plus de 162 000 kilogrammes d'hydrogène. L'entreprise développe actuellement un réseau de stations d'hydrogène à haut débit capables de ravitailler les véhicules lourds, moyens et légers, avec 12 stations en Californie dans le cadre de la phase 1 de son plan de développement. La première station à haut débit de FirstElement Fuel devrait ouvrir ses portes plus tard cette année près du port d'Oakland dans le cadre d'un projet intitulé NorCAL ZERO, financé conjointement par la California Energy Commission (CEC) et le California Air Resources Board (CARB). et est géré par le Center for Transportation and the Environment (CTE).

Quantron US est soutenu par une entreprise allemande ayant 140 ans d'expérience dans le domaine de la mobilité. En Europe, l'entreprise fournit actuellement à de nombreux clients, dont IKEA, des véhicules utilitaires électriques à batterie et à hydrogène. Elle propose un écosystème de produits et de solutions à 360 degrés autour de la mobilité zéro émission avec le produit révolutionnaire Quantron-as-a-Service.

Le travail de Quantron avec FirstElement Fuel aide à faire progresser le développement de la version américaine de Quantron-as-a-Service. Ce service est une solution intégrée de transition pour les propriétaires de flottes. Il fournit tout ce qui est nécessaire pour que les flottes à hydrogène sans carbone ne soient pas plus coûteuses que les flottes diesel d'aujourd'hui : camions FCEV, carburant hydrogène, stations de ravitaillement désignées, entretien et réparations, et assurance. En combinant les meilleurs systèmes de leur catégorie dans le véhicule avec son service complet, Quantron permet aux flottes d'entamer la transition vers l'hydrogène propre de manière simple et pratique.

À propos de Quantron US, Inc.

Quantron US, Inc., est une filiale de Quantron AG, basée en Allemagne, qui proposera des camions FCEV à hydrogène et QaaS, une plate-forme qui fournit des solutions complètes centrées sur le client, afin de répondre à la demande en forte croissance du marché américain. La société est basée à Auburn Hills, dans le Michigan. Elle combinera l'expertise avérée de Quantron AG avec l'écosystème d'ingénierie et de technologie du Michigan, qui demeure l'un des plus grands centres mondiaux de développement de solutions de mobilité avancées.

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plate-forme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller KG, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, elle offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de crédit-bail, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATION réalisera un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plate-forme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Clean Transportation Alliance constitue également un pilier pour la fourniture de véhicules dotés de l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net

Retrouvez Quantron AG sur les réseaux sociaux : LinkedIn et YouTube .

À propos de FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc. est une société californienne créée en 2013 pour fournir de l'hydrogène au détail, sûr et fiable, aux clients de véhicules électriques à pile à combustible. La société est le développeur, le propriétaire et l'exploitant de la marque True Zero de stations d'hydrogène au détail, qui représente actuellement le plus grand réseau de stations d'hydrogène au détail au monde.

