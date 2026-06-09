Quantropi annonce la disponibilité générale d'une solution Nokia intégrée de distribution de clés hors bande à sécurité quantique

OTTAWA, ONTARIO, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Quantropi, le leader des données et des communications à sécurité quantique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une solution intégrée avec Nokia qui offre une distribution de clés à sécurité quantique à grande échelle. Cette offre associe la technologie D-QKD (Digital Quantum Key Distribution) de Quantropi à la technologie SMS (Security Management Server) de Nokia, qui procure une distribution de clés hors bande résistante quantique pour les réseaux critiques.

Cette collaboration permet aux opérateurs, aux entreprises et aux exploitants d'infrastructures critiques de protéger leurs réseaux contre les attaques de type « Harvest Now, Decrypt Later » (HNDL) en faisant en sorte que les clés de chiffrement sont générées, livrées et changées à l'aide de méthodes sûres sur le plan quantique - sans nécessiter d'appareils propriétaires.

Lorsque D-QKD est intégrée au SMS de Nokia, les clients ont accès à un mécanisme transparent et conforme aux normes pour la transmission de clés hors bande qui résiste aux adversaires classiques et quantiques. Ce lancement introduit l'une des premières solutions de sécurité quantique de niveau transporteur du secteur, conçue pour rester résiliente même si les algorithmes PQC évoluent et offrant aux organisations une méthode pratique pour atténuer le risque HNDL.

La solution combinée a déjà été déployée avec succès dans Kirq, le banc d'essai de communication quantique de Numana - une plateforme d'innovation neutre et ouverte pour les technologies avancées de télécommunication et de communication quantique, financée par les gouvernements du Canada et du Québec - démontrant les performances réelles, l'interopérabilité et l'état de préparation pour une adoption à grande échelle.

« Nos clients sont à la recherche de solutions quantiques pratiques et déployables qui renforcent leur sécurité sans ajouter de complexité », a déclaré Martin Charbonneau, responsable des réseaux quantiques chez Nokia. « L'intégration de la technologie D-QKD de Quantropi améliore notre serveur de gestion de la sécurité grâce à une puissante capacité de distribution de clés hors bande. Ensemble, nous fournissons une solution à la fois pérenne et efficace sur le plan opérationnel. »

« Ce partenariat procure une sécurité quantique aux réseaux du monde réel à l'échelle mondiale », a déclaré James Nguyen, PDG de Quantropi. « Les organisations doivent éliminer le risque HNDL dès à présent, en utilisant des technologies déployables rapidement, fonctionnant de manière transparente et conformes aux normes. C'est exactement ce que fournit cette solution intégrée, qui permet aux clients d'adopter une distribution de clés quantique sans matériel spécialisé ni perturbation opérationnelle. »

La technologie D-QKD peut être achetée et déployée par les clients. Parmi les premiers utilisateurs figurent des entreprises de télécommunications, de défense et d'infrastructures critiques qui accélèrent leur transition vers des architectures à sécurité quantique.

À propos de Quantropi

Quantropi est une entreprise canadienne de cybersécurité à double usage qui propose des solutions de sécurité quantique pour les marchés de la défense, du gouvernement, de l'IoT/embedded et des entreprises. En tant qu'innovateur de l'OTAN DIANA, la société protège les systèmes, les données et les communications critiques contre les menaces quantiques et pilotées par l'IA, actuelles et émergentes. Sa plateforme phare, QiSpace™, offre une approche définie par logiciel de la protection quantique, notamment le chiffrement à sécurité quantique, l'entropie et la distribution de clés quantiques numériques.