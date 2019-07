Quantstamp audita plataforma de blockchain da Kakao, a Klaytn

"O maior desafio frente aos aplicativos de blockchain, hoje em dia, é a adoção por parte dos usuários", observa Richard Ma, CEO da Quantstamp. "Com mais de 90% de penetração no mercado coreano e 40 milhões de usuários ativos por mês, a Kakao tem todas as oportunidades de introduzir o blockchain a um imenso banco de dados de usuários ativos."

Com a crença de as empresas impulsionarão a adoção em massa da tecnologia blockchain, a Klaytn foi projetada para superar todos os obstáculos que impedem uma adesão maior ao blockchain na atualidade. Para facilitar o desenvolvimento, a plataforma oferece melhor experiência ao desenvolvedor com o uso do popular Solidity, um ambiente de desenvolvimento, e de ferramentas de apoio. As empresas ainda podem contar a transparência e a integridade da tecnologia de blockchain e com o desempenho e a confiabilidade necessárias para as aplicações comerciais. Para os usuários, estão entre os recursos da Klaytn os meios necessários para simplificar a criação e gestão de contas, custódia privada de chaves e provisionamento e configuração das carteiras, além das diretrizes e referências da UX para que os desenvolvedores alcancem interfaces que são fáceis de usar.

"Com a Klaytn, temos a tecnologia e os parceiros que acreditamos que, de fato, podem potencializar e atender a um banco de usuários maciço", disse Junsic Youn, Diretor de Gestão de Produtos da GroundX. "A ampliação deste projeto representa riscos altíssimos e queríamos garantir a segurança desde o lançamento. A Quantstamp tem boa reputação por conduzir auditorias criteriosas. O processo e experiência profissional da empresa neste ramo nos levou a escolhê-los para ter a certeza da segurança da plataforma de blockchain Klaytn."

