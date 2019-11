Quantstamp ganha prêmio de caso de uso em segurança cibernética em Blockchain

"Lançamos o Prêmio de Caso de Uso de Segurança Cibernética em Blockchain para dar reconhecimento às organizações que estão alavancando o poder do blockchain para transformar o setor de segurança cibernética", explica Emi Picco, editor-chefe do Disruptor Daily. "Pedimos à nossa comunidade que indicasse e votasse em seus casos de uso favoritos e estamos felizes em anunciar que a Quantstamp foi selecionada como vencedora!"

A indicação da Quantstamp traçou o perfil da Quantstamp Security Network, uma rede de código aberto que permite aos usuários verificarem as vulnerabilidades dos contratos inteligentes. "Com o crescimento exponencial dos contratos inteligentes, a demanda por auditorias ultrapassou a oferta de auditores qualificados", diz Richard Ma, CEO e cofundador da Quantstamp. "A Quantstamp Security Network permite que os desenvolvedores integrem verificações de segurança como parte de seu fluxo de trabalho, com os resultados armazenados diretamente no blockchain".

A Quantstamp é uma empresa apoiada pela Y Combinator para construir o padrão em segurança cibernética em blockchain. Com uma equipe de especialistas em segurança dedicados a garantir sistemas descentralizados, a Quantstamp vai permitir um futuro de aplicativos blockchain mais seguros e confiáveis por meio de auditorias de contratos inteligentes e da Quantstamp Security Network. Com escritórios em San Francisco, Toronto e Tóquio, a Quantstamp está comprometida com a melhor inovação de blockchain do mundo. Até o momento, a Quantstamp garantiu mais de um bilhão de dólares em ativos digitais por meio de suas auditorias e ajudou uma ampla gama de empresas a inovar com segurança. Saiba mais sobre o trabalho da Quantstamp lendo a entrevista no Disruptor Daily com o CEO da Quantstamp, Richard Ma.

