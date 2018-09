Quantstamp lance son protocole de sécurité de chaîne de blocs sur le réseau Ethereum

SAN FRANCISCO, 3 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Nous sommes heureux d'annoncer que le protocole betanet Quantstamp est désormais en ligne sur le mainnet Ethereum.

Les utilisateurs pourront désormais soumettre des demandes d'audit directement à la version betanet du protocole Quantstamp via un portail sur notre site Internet. Les audits ainsi effectués seront suivis d'un rapport d'audit accessible au public ainsi que d'un hash unique offrant un compte rendu d'audit pouvant être vérifié par le public.

« Moins d'une année après notre ventre collaborative, nous sommes heureux de proposer notre protocole betanet sur le mainnet Ethereum », explique Richard Ma, PDG de Quantstamp. « En proposant sur Ethereum des audits vérifiables par le public, nous contribuons à faciliter l'adoption de la technologie des contrats intelligents. »

L'innovation rendue passible par le protocole Quantstamp

Avec ce lancement betanet, Quantstamp propose quelque chose d'inédit. Montrer qu'un audit vérifiable par le public a été effectué constitue une innovation et est sans précédent. Avant cela, les utilisateurs devaient espérer que les développeurs de contrats intelligents avaient pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, au lieu de pouvoir eux-mêmes vérifier indépendamment que c'était le cas. En raison de ce manque de transparence en termes de sécurité des contrats intelligents, il était difficile de faire confiance aux parties prenantes de contrats intelligents et à la technologie de contrats intelligents d'échelle.

Demander un audit Quantstamp sur le mainnet Ethereum

Le portail du protocole betanet sur le site Internet de Quantstamp transmettra vos demandes d'audit vers les contrats intelligents Quantstamp sur le mainnet Ethereum.

Pour commencer un audit, les utilisateurs peuvent se rendre sur betanet.quantstamp.com et autoriser un transfert de QSP à l'aide de Metamask. Le protocole Quantstamp conservera ce QSP à titre de garantie jusqu'au terme de l'audit. Une fois que le transfert est autorisé, les utilisateurs communiqueront leur code de contrat intelligent sur le portail Quantstamp. Les nœuds autorisés par Quantstamp seront ainsi informés de la demande d'audit, et l'un de ces nœuds réalisera l'audit. Cette transaction enregistrera deux choses sur le mainnet Ethereum : le hash de votre rapport d'audit et l'URL où est stocké votre rapport d'audit. Ce chemin d'audit sera alors stocké définitivement sur la chaîne de blocs.

Utiliser des nœuds sur liste blanche afin d'améliorer le protocole bêta Quantstamp

Pour ce lancement betanet, seules les organisations sur liste blanche peuvent utiliser des nœuds d'audit Quantstamp. Quantstamp entend mettre sur sa liste blanche des institutions de recherche et des partenaires industriels dignes de confiance et réputés qui partagent la même vision d'une prolifération de contrats intelligents. Les opérateurs de nœuds aideront à surveiller les performances de nos nœuds et du protocole Quantstamp lui-même. Les nœuds ont été mis sur liste blanche durant la phase de développement afin que le logiciel et le protocole de nœud puissent être testés et améliorés avant que les membres du public participent en tant qu'opérateurs de nœuds.

Même si les opérateurs de nœuds seront mis sur liste blanche, tout le monde peut acheter un audit vérifiable par le public à partir du protocole Quantstamp.

Les opérateurs de nœuds sur liste blanche collaboreront étroitement avec Quantstamp pour :

Déboguer les logiciels de nœuds,

Améliorer les contrats intelligents,

En savoir davantage sur la découverte des prix d'audit, et

Faire des recherches sur les structures d'incitation susceptibles de motiver les opérateurs de nœuds à être bienveillants.

À venir

Quantstamp œuvre actuellement à la création de produits décentralisés performants visant à proliférer les contrats intelligents. Avec ce lancement betanet, Quantstamp est plus à même de renforcer les normes de sécurité des contrats intelligents et de contribuer à rendre la technologie de la chaîne de blocs apte à une utilisation par le grand public.

À propos de Quantstamp

Quantstamp est une entreprise « Y Combinator » qui entend devenir la référence pour la sécurité des contrats intelligents. Grâce à son équipe d'experts d'audit de sécurité déterminés à lutter contre les acteurs malveillants, Quantstamp ouvre la voie à des contrats intelligents plus sûrs et plus fiables. Quantstamp est attachée à l'innovation de contrats intelligents de tout premier plan à travers le monde et a des bureaux à San Francisco, New York, Toronto et Tokyo. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur quantstamp.com.

CONTACT :



Dan Zhang



Media@Quantstamp.com



415-604-8549

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpg

Related Links

http://quantstamp.com/