Quantstamp selecionada como finalista para o SXSW Pitch 2020

O SXSW Pitch é o grande evento apresentando Startups Track no Congresso e Festivais (13 a 22 de março de 2020) da South by Southwest® (SXSW®), onde startups importantes de todo o mundo expõem algumas das inovações mais impressionantes para um painel de juízes cuidadosamente selecionados e uma plateia ao vivo. A Quantstamp foi selecionada entre as 937 empresas que se inscreveram para apresentar-se no SXSW Pitch 2020 como uma das 50 finalistas abrangendo 10 categorias individuais. Finalistas anteriores angariaram acima de $6,6 bilhões em financiamentos e entre os antigos participantes estão Klout, Hipmunk e Wildfire.

O evento de dois dias será realizado dia 14 e 15 de março no quarto andar do Downtown Hilton Austin, Salão D/E. Culminará com a Cerimônia de Premiação do SXSW Pitch 2020 no dia 15 de março onde as startups premiadas de cada categoria e o vencedor Best in Show serão anunciados.

"Muitas empresas desejam incorporar a tecnologia da cadeia de blocos, mas não sabem por onde começar. Nós ajudamos as companhias interessadas nesta tecnologia a experimentá-la e a ver se ela se adapta ao seu modelo de negócio", disse Richard Ma, cofundador e CEO da Quantstamp. "É uma honra participar do SXSW Pitch e compartilhar a maneira como ajudamos nossos clientes empresariais a aproveitar o poder desta tecnologia."

A Quantstamp possibilita futuras aplicações de cadeia de blocos mais seguras e mais confiáveis auxiliando as empresas de inúmeros setores a implantar soluções desta tecnologia com a mentalidade de priorizar a segurança. Empresas como Siemens, Maker e Kakao confiam na Quantstamp para garantir mais de $1,5 bilhão de dólares de valor de ativo digital, enquanto empresas Fortune 100 dependem da Quantstamp para implementar suas próprias plataformas de cadeia de blocos.

"Por mais de uma década, o SXSW Pitch desempenhou um papel fundamental na definição da fase inicial do ecossistema de empreendimentos, proporcionando a empresas promissoras os recursos necessários para serem bem-sucedidas onde mais interessa e fornecendo uma exposição de alto perfil através dos juízes que são participantes chave do setor, como Amazon e Google X", disse Chris Valentine, produtor do evento SXSW Pitch. "Estamos entusiasmados com a presença do grupo impressionante de startups este ano que entra em cena para mostrar-nos como sua inovação mudará o mundo."

Para mais informações sobre o SXSW Pitch acesse https://www.sxsw.com/pitch.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083471/SXSW_Pitch_Quantstamp.jpg

FONTE Quantstamp

