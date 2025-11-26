Quantum Materials Market to Hit USD 96.9 Billion by 2032 as the Race for Quantum Computing, Next-Gen Semiconductors, and Topological Electronics Accelerates Globally

News provided byDataM Intelligence 4 Market Research LLP
Nov 26, 2025, 10:01 ET
AUSTIN, Texas and TOKYO, Nov. 26, 2025 /PRNewswire/ -- According to DataM Intelligence, the Quantum Materials Market Size was USD 10.42 billion in 2024 and is projected to skyrocket to USD 96.9 billion by 2032, registering an aggressive CAGR of 32.15% during 2025–2032. This dramatic expansion marks one of the fastest-growing deep-tech sectors of the decade, powered by breakthroughs in quantum computing hardware, topological insulators, graphene-based electronics, quantum dots, and photonic quantum materials.
In this new era where computation, sensing, secure communications, and advanced materials converge, quantum materials have emerged as the cornerstone of next-generation technologies. From qubits made of superconducting materials to quantum-dot LEDs, 2D graphene transistors, and Weyl semimetals enabling ultra-low-energy switching, the field is moving from academic discovery to industrial-scale commercialization at unprecedented speed.
Download PDF Brochure: https://www.datamintelligence.com/download-sample/quantum-materials-market
Browse in-depth TOC on "Quantum Materials Market"
70 – Tables
66 – Figures
195 – Pages
The Quantum Shift: Why Global Industries Are Racing Toward Quantum Materials
Unlike traditional materials, quantum materials exhibit properties governed by quantum mechanics-superposition, entanglement, topological protection, and zero-resistance conductivity-allowing breakthroughs impossible with conventional semiconductor technology.
Several Forces are Accelerating Adoption:
1. Quantum Computing Commercialization
With more than $5 billion in public investment and $2.3 billion in private funding globally in 2024, quantum computing companies require stable, scalable, and ultra-pure quantum materials to manufacture qubits and photonic components.
2. Explosion of Quantum Sensors & Metrology Devices
High-precision quantum sensors-used in medical imaging, navigation, defense systems, space exploration, and biomedical diagnostics-depend heavily on superconducting films, nitrogen-vacancy diamonds, and topological materials.
3. Semiconductor & Electronics Reinvention
As Moore's Law slows, 2D materials, graphene layers, and topological insulators are emerging as the future of low-energy, high-performance electronics.
4. Global Defense & Aerospace Interest
Defense agencies in the U.S., U.K., Japan, and Europe have increased spending on quantum radar, quantum navigation, and secure quantum communication by 37% YoY, boosting demand for exotic quantum materials.
Market Segmentation
By Material (Topological Insulators, Graphene & 2D Materials, Weyl Semimetals, Quantum Dots, High-Temperature Superconductors, Photonic Quantum Materials, Others)
Topological Insulators
Topological insulators held 26% share in 2024, contributing USD 2.7 billion. These materials support dissipation-free surface currents, making them prime candidates for quantum computing interconnects, fault-tolerant qubits, and spintronics devices.
Graphene & 2D Materials
This segment accounted for 23% (USD 2.4 billion). High electron mobility, flexibility, and thermal conductivity enable graphene's use in nanoelectronics, flexible displays, sensors, and high-frequency quantum devices.
Quantum Dots
Quantum dots captured 18% (USD 1.88 billion). Their tunable optical and electronic properties drive adoption in QLED displays, quantum photovoltaics, medical diagnostics, and imaging technologies.
High-Temperature Superconductors (HTS)
HTS materials represented 14% (USD 1.46 billion). Their zero-resistance characteristics are essential for quantum computing qubits, MRI upgrades, and fusion energy R&D.
Photonic Quantum Materials
Photonic materials made up 12% (USD 1.25 billion), supporting photonic qubits, quantum encryption hardware, and ultra-low-loss optical systems.
By Application (Quantum Computing, Quantum Sensing & Metrology, Optoelectronics, Medical & Life Sciences, Others)
Quantum Computing
Quantum computing led with 38% share, equaling USD 3.96 billion in 2024. Demand is driven by qubit fabrication, superconducting materials, NV-centers in diamond, photonic chips, and advanced interconnects.
Quantum Sensing & Metrology
This segment held 27% (USD 2.8 billion). Quantum sensors are disrupting medical imaging, defense surveillance, gravitational mapping, and magnetic resonance technologies.
Optoelectronics
Optoelectronics contributed 21% (USD 2.2 billion), where quantum dots and graphene photodetectors improve display technology, infrared communication, and LIDAR.
Medical & Life Sciences
Medical applications accounted for 10% (USD 1.04 billion), driven by quantum-enhanced MRI, real-time cellular imaging, molecular diagnostics, and photonic bio-sensing.
By End-User (IT & Telecommunications, Healthcare & Life Sciences, Aerospace & Defense, Automotive & Transportation, Electronics & Semiconductors, Energy & Power, Others)
IT & Telecommunications
The largest end-user with 33% share (USD 3.44 billion). Quantum-secure communication, photonic chips, and high-speed networks depend heavily on quantum-grade materials.
Electronics & Semiconductors
This segment contributed 25% (USD 2.6 billion). Semiconductor giants are integrating 2D materials and topological structures into next-generation transistors.
Aerospace & Defense
A&D accounted for 14% (USD 1.46 billion). Quantum radar, GPS-independent navigation, secure communication, and advanced imaging drive material demand.
Healthcare & Life Sciences
Represented 13% (USD 1.35 billion). Quantum MRI, AI-enhanced imaging, oncology diagnostics, and photonic biosensors represent major growth drivers.
Automotive & Transportation
The segment held 10% (USD 1.04 billion). LIDAR, autonomous systems, and EV battery innovation increasingly leverage quantum-enhanced materials.
Buy This Report with Year-End Offer (Buy 1 report: Get 30% OFF | Buy 2 reports: Get 50% OFF each! Limited time offer): https://www.datamintelligence.com/buy-now-page?report=quantum-materials-market
Regional Spotlight: U.S. & Japan Driving Global Quantum Materials Commercialization
United States
The U.S. held 41% of global revenue (USD 4.27 billion) in 2024. Strong federal investment, world-leading quantum labs, and hyperscale semiconductor manufacturers keep the U.S. at the forefront.
- U.S. quantum R&D funding reached USD 3.2 billion in 2024
- Quantum-secure telecom pilots increased 28% YoY
- Quantum sensor deployments in defense rose 33% YoY
- U.S. semiconductor fabs ramped up 2D materials integration in >19 large fabrication sites
Japan
Japan represented 11% share (USD 1.14 billion). The country's advanced materials ecosystem, precision manufacturing, and strong government grants support rapid expansion.
- Japan invested USD 1.1 billion in quantum technologies in 2024
- Quantum-enhanced semiconductor materials adoption grew 22% YoY
- Toshiba, Fujitsu & NICT expanded quantum communication programs
- Japan leads in HTS-based MRI and quantum photonics manufacturing capacity
Competitive Landscape:
IBM Corporation
- 2024 Revenue: USD 61.8 billion
- Quantum-related revenue: USD 475 million from IBM Quantum services & hardware
- R&D Spending: USD 6.6 billion, with quantum computing as a priority segment
Intel Corporation
- 2024 Revenue: USD 54.0 billion
- Quantum materials R&D: Part of Intel Labs' USD 1.5 billion research budget
- Extensive work on silicon spin qubits and quantum-grade superconducting materials
Alphabet Inc. (Google Quantum AI)
- 2024 Revenue: USD 307.39 billion
- Quantum R&D allocation: Estimated USD 1 billion+ annually
- Significant investments in quantum-grade materials for qubit coherence and photonic platforms
Rigetti Computing
- 2024 Revenue: USD 39.3 million
- Major investment in superconducting quantum materials for scalable qubits
IonQ Inc.
- 2024 Revenue: USD 22 million
- Leading in trapped-ion materials and ion-shuttling architectures
D-Wave Quantum Inc.
- 2024 Revenue: USD 10.3 million
- Focuses on quantum annealing materials, superconducting films & cryogenic components
Microsoft Corporation (Azure Quantum)
- 2024 Revenue: USD 242 billion
- R&D Spending: USD 27.8 billion
- Aggressively investing in topological qubit materials
Huawei Technologies
- 2024 Revenue: USD 99.9 billion
- Largest investment in quantum communication materials and photonic substrates in Asia
Silicon Quantum Computing (Australia)
- Specialized in atomic-level silicon quantum materials
- Annual R&D investment supported by government + private funding exceeding USD 70 million
Buy This Report with Year-End Offer (Buy 1 report: Get 30% OFF | Buy 2 reports: Get 50% OFF each! Limited time offer): https://www.datamintelligence.com/buy-now-page?report=quantum-materials-market
Future Outlook - The Next Great Materials Revolution
The Quantum Materials Market will be defined by several transformative trends:
- Topological qubits moving into commercial prototypes by 2028
- Atomic-precision semiconductors enabling sub-nanometer circuits
- Quantum dot photovoltaics are improving efficiency by 50%
- Graphene-based transistors enabling ultra-fast, low-energy chips
- HTS materials are becoming core to fusion reactors and advanced MRI
- AI-driven materials discovery accelerating product development
- Quantum-safe communications requiring new photonic materials
Related Report:
- Silicon-Carbide Semiconductor Market Size to Surge from US$810.2 M in 2024 to US$2,637.1 M by 2032 - CAGR 15.9%.
- Gallium-Nitride (GaN) Semiconductor Market Size to Soar from US$832.2 M in 2024 to US$3.17 B by 2032 - CAGR 18.2%.
- Germanium Market Size to Grow From US$316.4 M in 2024 to US$439.8 M by 2032 - 4.2% CAGR.
- Silicon-on-Insulator (SOI) Market Size to Rise from ≈ US$1.80 B in 2024 to Nearly US$7.8 B by 2033.
About DataM Intelligence
DataM Intelligence is a renowned provider of market research, delivering deep insights through pricing analysis, market share breakdowns, and competitive intelligence. The company specializes in strategic reports that guide businesses in high-growth sectors such as nutraceuticals and AI-driven health innovations.
To find out more, visit https://www.datamintelligence.com/ or follow us on Twitter, LinkedIn, and Facebook.
Contact:
Sai Kiran
DataM Intelligence 4market Research LLP
Ground floor, DSL Abacus IT Park, Industrial Development Area
Uppal, Hyderabad, Telangana 500039
USA: +1 877-441-4866
Email: [email protected]
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1858619/3573087/DataM_Intelligence_Logo.jpg
SOURCE DataM Intelligence 4 Market Research LLP
Share this article