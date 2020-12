Quara Holding émerge comme le groupe d'investissement saoudien le plus innovateur à vocation technologique

Quara Holding investit dans l'innovation numérique et l'intégration au travers de l'ensemble de ses activités

RIYAD, Saudi Arabia, 20 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Quara Holding, le groupe d'investissement saoudien avec plus de 25 ans de présence et implémenté dans 11 pays, dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité et sa nouvelle stratégie d'entreprise. Cette stratégie représente une nouvelle étape de son activité en Arabie Saoudite et vise à réaliser l'intégration numérique entre ses entités dans les secteurs financier, immobilier et nouvelles technologies. Quara Holding met à profit ses capacités digitales de pointe, permettant de meilleurs synergies entre ses divers métiers et activités, en vue d'améliorer son exploitation, et offrir de meilleurs produits et services à ses clients. Quara Holding propose également un incubateur d'entreprises numériques avec des projets porteurs, visant le marché saoudien et plus largement le marché du Golfe.