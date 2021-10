Quatre consommateurs sur cinq affirment que la pandémie a modifié leur comportement en matière de cuisine

Au cours des 18 derniers mois, les consommateurs affirment que le temps passé dans la cuisine a augmenté de plus de 50 % au niveau mondial, et 78 % déclarent que leur comportement en matière de cuisine a changé. Pour soutenir leurs nouvelles habitudes, les consommateurs recherchent des appareils faciles à utiliser et à nettoyer, fonctionnant silencieusement et dotés d'une meilleure connectivité Wi-Fi, qui facilitent leur vie et les aident à vivre mieux. En réponse à l'évolution constante des habitudes alimentaires et culinaires, et aux besoins variés des consommateurs, Beko propose sa gamme Sirius, qui comprend quatre produits de préparation des aliments (mélangeur manuel et de table, hachoir et mixeur manuel). Chaque produit permet aux consommateurs de mixer, hacher et mélanger leurs aliments et de continuer à préparer de délicieux repas faits maison pour toute la famille.

La pollution de l'air étant désormais considérée comme une cause de mortalité plus importante que le tabagisme ou le VIH/sida , les résultats de l'étude suggèrent que la qualité de l'air devient une préoccupation pour les consommateurs, 59 % d'entre eux déclarant vouloir mesurer la qualité de l'air dans leur foyer. En outre, 50 % des consommateurs des neuf pays étudiés ont déclaré qu'au moins un membre de leur famille souffrait de problèmes respiratoires et était allergique aux animaux à poils. En utilisant de petits appareils domestiques tels que le New White Line Air Purifier™ de Beko, qui soulage les allergies en éliminant la plupart des grosses poussières et des cheveux, les consommateurs peuvent améliorer la qualité de l'air intérieur et réduire les contaminants nocifs.

De plus, 60 % déclarent avoir besoin d'« appareils électriques sans fil », afin que les gens puissent également incorporer des produits tels que l'aspirateur PowerClean™ de Beko dans leur vie quotidienne pour réduire les temps de nettoyage, économiser de l'énergie et éliminer les contaminants afin de pouvoir garder leurs amis à poils à la maison et leur famille en bonne santé.

À propos des résultats de l'étude, Zeynep Yalım Uzun, directrice du marketing chez Arçelik, a déclaré :

« Comme nous pouvons tous le constater, la pandémie actuelle de COVID-19 continue d'avoir un impact considérable sur le comportement des consommateurs. Dans l'ensemble, les consommateurs sont plus soucieux de leur santé qu'auparavant et préfèrent les marques et les produits qui protègent leur santé et leurs nouvelles habitudes à la maison. La plupart des personnes qui ont acquis des habitudes pendant un confinement, qu'il s'agisse de cuisiner ou de préparer un café de type barista, veulent continuer à utiliser ces techniques dans le monde post-pandémique. En outre, nous assistons également à une évolution vers des appareils faciles à utiliser, à nettoyer, à connecter au Wi-Fi et à fonctionner silencieusement, afin d'inaugurer la nouvelle ère du travail à domicile. Pour nous, chez Beko, il est important de continuer à accompagner nos clients avec des produits qui les aident à résoudre leurs plus gros soucis et à vivre comme un pro. »

Beko est la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, un fabricant multinational d'appareils électroménagers qui travaille avec 12 marques et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Beko propose des gammes de produits qui comprennent des gros appareils, des climatiseurs et des petits appareils électroménagers. C'est la première marque d'appareils électroménagers autonomes en Europe dans le secteur de l'électroménager et la première marque de gros appareils électroménagers au Royaume-Uni. La marque est le partenaire principal du FC Barcelone, le partenaire d'appellation de l'équipe masculine de basket-ball de Fenerbahçe et le fournisseur officiel du championnat européen de League of Legends (LEC).

Beko se concentre depuis des années sur les modes de vie sains, en sensibilisant le public et en développant des produits qui permettent et facilitent un mode de vie sain. La mission de la marque Beko est « un mode de vie sain n'est possible que sur une planète saine. » Beko s'engage à protéger la planète en concevant et en fabriquant des produits écoénergétiques, et en investissant dans l'utilisation efficace des ressources en matière de production.

