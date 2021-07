Quatrième édition de la CIIE : plus que 100 jours

Cette année, le salon comprendra six domaines d'exposition : les produits alimentaires et agricoles, l'automobile, l'industrie intelligente et technologies de l'information, les biens de grande consommation, les équipements médicaux et les produits de santé, ainsi que le commerce des services.

À ce jour, les 360 000 mètres carrés de surface d'exposition ont déjà été réservés, et l'accent est désormais mis sur le recrutement des acheteurs et l'organisation du salon.

D'après le responsable de l'événement, la CIIE de cette année connaîtra une plus grande participation des sociétés du Global 500 et des leaders industriels par rapport à l'année dernière. Plus de 80 % des sociétés du Global 500 et des leaders industriels ayant participé au troisième salon seront de nouveau présents à l'édition de cette année. Plus de 30 nouvelles sociétés du Global 500 et leaders industriels y participeront pour la première fois.

Les agences du Japon, du Danemark, de la Pologne et de la Nouvelle-Zélande ont réservé des espaces d'exposition plus grands que l'année dernière et ont également annoncé qu'un plus grand nombre de leurs petites et moyennes entreprises prendront part à l'événement.

Selon une enquête préliminaire, un grand nombre de nouveaux produits, technologies et services seront lancés à l'échelle mondiale ou de la Chine.

De nouvelles sections consacrées aux énergies à faible émission de carbone et aux technologies de protection de l'environnement, à la médecine biologique, aux transports intelligents et aux dispositifs ménagers intelligents seront ajoutées aux zones d'exposition commerciale de cette année. Des sections spéciales dédiées aux entreprises en incubation seront également aménagées dans les zones d'exposition Industrie intelligente et technologies de l'information, Équipements médicaux et produits de santé et Automobile, afin de mettre en relation les ressources d'innovation étrangères avec le marché chinois.

Une section spéciale réservée aux produits des pays d'Europe centrale et orientale sera également ajoutée au salon de cette année.

Dans le cadre des efforts visant à élever le niveau de professionnalisme du salon, davantage de mesures ont été prises pour inviter des visiteurs professionnels et une attention particulière a été accordée à l'alliance des exposants et aux comités spécialisés.

L'exposition par pays invitera les participants à mettre en valeur leur image nationale et à présenter leurs avantages en matière de commerce et d'investissement sur le site officiel de la CIIE (https://www.ciie.org/zbh/en/) grâce aux technologies de réalité virtuelle et de modélisation 3D.

À ce jour, plus de 50 pays ont confirmé leur participation à l'exposition par pays.

Cette année, le Forum économique international de Hongqiao portera sur la coopération économique mondiale et comprendra un forum principal et plusieurs sous-forums.

Les sujets qui seront abordés lors du forum porteront sur la gouvernance mondiale, le changement climatique et le commerce, ainsi que l'économie numérique.

Le responsable s'est également engagé à offrir de meilleurs services en matière de restauration, d'accès au salon, de logistique, de transport et d'information lors de la 4e CIIE. Il a souligné que des mesures de prévention et de contrôle épidémique seront rigoureusement respectées pour garantir la sécurité de tous les participants.

