Quatro empresas unem forças para reestruturar Sihanoukvill City em um centro para fintechs e um clube de elite

PHNOM PENH, Camboja, 1 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- As empresas Continent Asset Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd e Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co., Ltd assinaram um memorando de entendimento (MOU) em 17 de novembro de 2021, para participar da cooperação estratégica na elaboração de novos projetos de investimento em Sihanoukville Fintech Hub City com as presenças honrosas do governador Kuoch Chamroeun e de Chea Kok Hong, diretor do plano diretor do projeto, após o anúncio do plano diretor da zona econômica especial multifuncional, feito pelo governo no mês passado.