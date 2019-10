Quatro lojas MINISO x Marvel (propriedade intelectual) são abertas no Brasil no mesmo dia

O mercado brasileiro é um importante mercado-alvo para a MINISO na América do Sul. É administrado diretamente pela matriz e tem uma excelente equipe de gerenciamento de operações e a mais completa configuração de hardware e software. Em agosto de 2017, a MINISO abriu sua primeira loja no Brasil. Após dois anos de desenvolvimento, existem mais de 50 lojas no mercado brasileiro até agora. A MINISO traz para o povo brasileiro produtos de alta qualidade, bem projetados e com preços razoáveis, que são muito elogiados e têm até mesmo um enorme impacto na indústria de varejo local. A chegada das lojas de propriedade intelectual não só ajudará a MINISO a crescer no mercado brasileiro, mas também trará grandes surpresas para os fãs da Marvel no Brasil.

A Marvel é a melhor propriedade intelectual do mundo e seus fãs são do mundo inteiro. A MINISO, em colaboração com a sede da Disney, está autorizada a produzir e vender os produtos Marvel em mais de 120 países e regiões. Desde maio de 2019, a MINISO lançou produtos Marvel de marca conjunta em mais de 20 países e regiões.

Desta vez, as lojas MINISO x Marvel (propriedade intelectual) foram estabelecidas com sucesso no Brasil, com mais de 400 unidades de manutenção de estoque, número que aumentará no futuro. Todos os produtos Marvel de marca conjunta das lojas variam em preço de 4,99 reais a 73,49 reais, o que representa enorme vantagem de preço em relação aos produtos similares do mercado.

A MINISO sempre esteve empenhada em transformar consumidores em fãs e em fornecer a eles produtos de baixo custo. Seleciona fornecedores globalmente respeitáveis para garantir a qualidade das matérias-primas e controla rigorosamente custo e lucro, para que os fãs possam comprar produtos de alta qualidade a preços razoáveis a fim de terem melhor qualidade de vida e serem mais felizes. A notícia da abertura de quatro lojas MINISO x Marvel (propriedade intelectual) no Brasil foi informada a muitos fãs locais da MINISO nas redes sociais, que se inscreveram para a cerimônia de abertura e o número limitado de lugares VIP foi reservado imediatamente. No dia da abertura, o fluxo de clientes e o preço unitário das quatro lojas bateu o recorde.

Além das quatro lojas abertas naquele dia, 16 novas lojas de propriedade intelectual da Marvel estão sendo criadas e serão abertas em novembro, segundo o diretor de mercado brasileiro da MINISO. "Os fãs no Brasil têm muita vontade de consumir e poder de compra. O importante é produzir o produto certo, e o preço deve surpreender os consumidores", disse o diretor. Ele também disse que as marcas concorrentes do varejo são raras no mercado brasileiro. A MINISO tem grande potencial de desenvolvimento no Brasil. Isso porque a MINISO não é apenas rica em unidades de manutenção de estoque, tem senso de design, alta qualidade e busca preços mais baixos e razoáveis, mas também porque deseja oferecer produtos e estilos de vida mais surpreendentes para os fãs deste mercado.

