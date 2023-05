Que lugar os casamentos sustentáveis ocupam no mercado nupcial?

A cada 20 casamentos no Brasil, 1 é sustentável, segundo pesquisa da Casamentos.com.br feita com 1.261 pessoas que se casaram em 2022 e 2023. Veja como descarbonizar o enlace com práticas simples e acessíveis

A pandemia de COVID-19 ensinou o setor nupcial sobre a importância de incluir a natureza no dia do casamento. Desde então, casar em ambientes abertos segue sendo uma alternativa para aumentar o espaço do enlace, favorecendo, consequentemente, as práticas para uma celebração mais sustentável. Sobre esse tema, 12% dos casais afirmaram que incluíram elementos ou decoração ecológica e sustentável no casamento, conforme mostrou pesquisa feita por Casamentos.com.br com mais de 1.200 entrevistados.

O número tem muita margem para crescer e com a chegada da geração Z, a quantidade de enlaces sustentáveis promete crescer muito nos próximos anos, segundo análise de Juliana Gallo, vice-presidente de Vendas para América Latina do grupo The Knot Worldwide, do qual pertence a marketplace Casamentos.com.br.

"As celebrações de casamento sempre tiveram um papel importante na nossa sociedade pois reafirmam os laços sociais e também apontam para tendências coletivas. No que diz respeito à preservar o meio ambiente, sabemos que toda ação ecologicamente correta é importante. Como os nascidos entre os anos 1997 a 2010 fazem parte de geração muito preocupada com essas questões, a quantidade de casamentos sustentáveis deve crescer e o setor está se preparando para assumir uma lógica mais eco-responsável desde já", analisa Gallo.

O que disseram os casais sobre adotar práticas sustentáveis

Casamentos.com.br entrevistou 1.261 pessoas que se casaram entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 sobre vários assuntos relacionados à organização do matrimônio, entre eles o tema da sustentabilidade. Ainda sobre isso, 5% dos entrevistados disseram basear a escolha dos fornecedores considerando aspectos de sustentabilidade e consciência ecológica.

Outros 12% indicaram que incluíram elementos ou decoração ecológicas ou sustentáveis no enlace e 64% afirmaram alugar o terno e o vestido de noiva, o que também é considerado uma prática sustentável.

É possível casar e preservar a natureza ao mesmo tempo

Atualmente, existem muitas formas concretas de preservar o planeta, economizar dinheiro e celebrar o amor ao mesmo tempo. A seguir listamos oito iniciativas ecologicamente responsáveis e acessíveis que mostram que é possível reduzir a pegada de carbono do casamento sem afetar o orçamento.

Aderir ao deslocamento 0 km



Prática muito conhecida em países europeus, o conceito de deslocamento 0 quilômetro envolve diminuir o uso de transporte em várias fases de organização do evento. Já que as viagens são um dos meios que mais emitem gases de efeito estufa, o ideal é optar por um local de celebração do casamento muito próximo da moradia do casal e dos convidados para reduzir a quantidade de quilômetros percorridos.



Oferecer transporte aos convidados



Essa já tem sido uma prática de 8% dos casais, de acordo com a mesma pesquisa. É uma alternativa ecologicamente sustentável oferecer um ônibus para o deslocamento dos convidados ou incentivar a carona solidária, o que também contribuirá para reduzir os custos dos convidados.



Optar por produtos locais



Nesse mesmo sentido, é recomendável optar por produtos locais para a decoração e o buffet do casamento, como flores e alimentos da estação. Um buffet mais ecológico também costuma ser mais econômico, pois elimina alguns custos associados à quilometragem. Em relação à decoração, além das flores sazonais e locais, também é tendência incluir plantas vivas em vasos, considerada uma opção mais ecológica.



Decidir por uma lua de mel local



Passar a lua de mel em destinos próximos à cidade do casal é uma tendência que vem acontecendo desde o início da pandemia da COVID-19, quando havia maior restrição de mobilidade. Mas essa também pode ser uma boa forma de reduzir o número de quilômetros percorridos (e seus custos) e ter uma lua de mel mais sustentável.



Conversar com os fornecedores sobre alternativas ecologicamente responsáveis



Para celebrar o casamento e, ao mesmo tempo, limitar o impacto ambiental do evento, é indicado perguntar a cada um dos fornecedores sobre quais são as suas práticas ambientalmente responsáveis. "O casal também pode sugerir ideias de acordo com sua própria experiência para descarbonizar o evento", aconselha Gallo.



6. Contratar fornecedores especializados em casamentos ecológicos



Para os casais que desejam ser acompanhados por um Wedding Planner, é bom saber que muitos profissionais estão envolvidos na organização de casamentos ecológicos. No diretório de fornecedores de Casamentos.com.br, por exemplo, na categoria Cerimonialista, é possível filtrar as empresas e profissionais que organizam todo o evento de forma eco-responsável e ética. Ao todo, quase 4 mil cerimonialistas são especialistas em casamentos nesse conceito.



Reciclar os resíduos do casamento



É preferível contratar locais de recepção que facilitem a separação e a reciclagem de resíduos e que usem sistemas de otimização de energia ou de energia renovável. É recomendado também doar as flores e os alimentos que sobraram do casamento para organizações sociais que recebem esse tipo de doação.



Transforme, recicle e opte por elementos eco-responsáveis



Transformar o terno e o vestido para utilizá-los como roupa mais casual no cotidiano, optar por tecidos de material orgânico ou têxtil reciclado, escolher joias bioéticas ou marcas eco-responsáveis são outras maneiras de reduzir a pegada de carbono do casamento.

Vale também optar por papel reciclado (incluindo o envelope) ou papel com sementes para os convites do casamento e dar preferência às celebrações matutinas ou vespertinas para evitar o consumo desnecessário de energia. Se o casamento necessitar de iluminação artificial, as lâmpadas de LED são ecologicamente mais responsáveis. Outra ideia é incluir velas, o que deixará a recepção verde e, ao mesmo tempo, charmosa.

