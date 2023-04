Queclink apresenta soluções de ponta para IoT na 20ª Expo Seguridad Mexico

XANGAI e CIDADE DO MÉXICO, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Queclink Wireless Solution, fornecedora líder mundial de dispositivos e soluções para IoT, participou da 20ª Expo Seguridad Mexico, realizada de 18 a 20 de abril. Entre os produtos apresentados, havia os dispositivos avançados de rastreamento de veículos, roteadores e dispositivos domésticos inteligentes da Queclink, que comprovam a experiência cada vez maior da empresa, além de sua presença crescente na América Latina e além.

A Expo Seguridad Mexico (Exposição de Segurança do México) é o maior e mais importante evento do setor de segurança na América Latina. Desde o seu início em 2002, esse evento anual de três dias focado em tecnologia, soluções e produtos tem sido uma plataforma para ajudar as empresas a se comunicar, atualizar, trocar conhecimentos e desenvolver relacionamentos com os principais contatos locais.

A Queclink, fornecedora líder de soluções para IoT nessa região, é uma presença regular neste grande evento há vários anos. Neste ano, a empresa apresentou dois dos produtos mais recentes em seu estande: o rastreador LTE Cat-4 mini GNSS, o GV58LAU, e o rastreador para reboque resistente e recarregável LTE, o GV620MG.

O GV58LAU é um dispositivo telemático com boa relação custo-benefício, desenvolvido para rastreamento geral de frotas, locação de veículos, recuperação de veículos roubados e logística; enquanto o GV620MG foi construído para veículos pesados, como reboques, tanques, contêineres e caminhonetes. Enquanto o GV58LAU compacto se destaca em instalação implícita e flexível, o GV620MG, com seu invólucro resistente à prova d'água, faz uma escolha confiável mesmo em ambientes severos, como aqueles vistos no transporte de combustível ou químico.

Além desses dispositivos, a Queclink também trouxe dois de seus principais produtos: GV57MG e GV53MG, cujas vendas têm crescido continuamente nos últimos anos, além de uma nova adição à linha de produtos de câmera no veículo, que será lançada logo após a exposição.

A presença da Queclink na Expo Seguridad Mexico reafirmou sua dedicação em oferecer soluções inovadoras e confiáveis para IoT que atendam às necessidades de seus clientes no mercado latino-americano. "Nós estamos muito satisfeitos por participar da Expo Seguridad México, com a oportunidade de mostrar nossas soluções para IoT a um grande público", comentou Marcelo, diretor de vendas da Queclink para a LATAM. "Nossos produtos são desenvolvidos para ajudar os clientes a melhorar a segurança, e é nossa missão e orgulho atender às necessidades em evolução desta região e no exterior".

Este ano marca a 14º participação ativa da Queclink no setor de IoT. Essa grande produtora e fabricante de hardware para IoT vem trabalhando com muitas empresas industriais e de consumo desde 2009 para trazer soluções inovadoras de IoT para o mercado, apoiando vários setores como transporte, ativos e mobilidade, redes e agricultura.

A empresa está na vanguarda do desenvolvimento de produtos e da inovação tecnológica há muito tempo. Com três centros de P&D, quase 300 patentes nacionais e internacionais, e mais de 52 milhões de remessas para mais de 140 países, a Queclink segue oferecendo soluções baseadas em dados para seus clientes em todo o mundo.

Em junho, a Queclink também estará na Brasil Exposec para apresentar suas inovadoras soluções para IoT. Com seus muitos anos de experiência no setor de IoT, a Queclink espera alcançar mais clientes para oferecer os melhores produtos e soluções adaptadas às suas necessidades.

FONTE Queclink Wireless Solutions

