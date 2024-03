Queclink dévoile le WR210LG : une révolution dans la connectivité industrielle

SHANGHAI, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, un fournisseur mondial de solutions et d'appareils IoT, est fier d'annoncer le lancement du CPE LTE WR210LG Dual-SIM. Conçu pour répondre aux besoins exigeants du secteur industriel, cet appareil hautes performances établit de nouvelles normes grâce à ses fonctionnalités étendues adaptées à un large éventail d'applications industrielles.

Le WR210LG, enveloppé dans une coque métallique durable et équipé de composants de qualité industrielle, fonctionne de manière fiable de -30 C à 75 C. Il est conçu avec une rainure polyvalente de montage sur rail DIN à l'arrière, qui s'adapte à une large gamme de loquets et de rails, y compris le rail DIN 35 mm standard. Avec une autre option de montage sur support, la solution simplifie considérablement le processus d'installation, offrant une flexibilité inégalée pour la configuration de l'appareil.

Au cœur des performances du WR210LG se trouve sa conception à double SIM, alimentée par la technologie 4G LTE Cat 4. Celle-ci garantit une couverture réseau ininterrompue et des débits de données rapides à tout moment. Grâce à sa rétrocompatibilité avec les réseaux 2G et 3G, l'appareil garantit une connectivité étendue dans différents pays et régions.

Pour améliorer davantage son adaptabilité, le WR210LG dispose de ports série RS232 et RS485 et de multiples interfaces d'E/S. Il prend en charge des protocoles tels que SNMP et Modbus, facilitant ainsi le contrôle à distance et l'intégration transparente avec divers systèmes industriels. Cette polyvalence permet une communication fluide entre les appareils critiques tels que les robots, les capteurs et les automates, ce qui renforce la connectivité globale de l'automatisation industrielle.

La sécurité est une préoccupation majeure dans le paysage de l'IoT, et Queclink y répond avec des fonctions de sécurité réseau complètes ajoutées à l'appareil, notamment un pare-feu et un chiffrement des données, ainsi que la prise en charge de plusieurs protocoles VPN tels que PPTP, L2TP, OpenVPN, IPsec et GRE. Cette approche de sécurité multicouche protège la transmission des données et permet une gestion à distance sécurisée du réseau.

Le WR210LG applique la technologie d'isolation optique dans l'interface RS485, ce qui améliore considérablement la résistance du système aux interférences électromagnétiques et aux surtensions, garantissant ainsi une transmission de données stable et fiable dans les systèmes d'automatisation industrielle.

De plus, la solution CPE permet une gestion intelligente de l'alimentation, qui s'allume ou s'éteint automatiquement en fonction de l'état de fonctionnement des machines connectées. Détecté par l'entrée ACC, l'appareil simplifie non seulement les opérations, mais améliore également la sécurité et l'efficacité opérationnelle, en particulier dans les applications montées sur véhicule où il peut aider à prévenir l'épuisement de la batterie et à assurer des opérations commerciales ininterrompues.

Avec le lancement du WR210LG, Queclink réaffirme son engagement à faire progresser les solutions de connectivité industrielle en offrant une fiabilité, une sécurité et une flexibilité inégalées pour répondre aux besoins évolutifs des industries modernes.