Queclink lance deux routeurs double SIM LTE et Wi-Fi pour une connectivité industrielle rapide et sécurisée

SHANGHAI, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Queclink Wireless Solutions , un fabricant mondial de matériel pour l'Internet des objets (IoT), a annoncé le lancement de deux routeurs industriels LTE Cat 4 avec double carte SIM. Le WR201LEU est disponible en Europe, et le WR201LG avec positionnement GNSS est vendu dans le monde entier. Ces routeurs industriels offrent une sécurité des données robuste, une grande fiabilité et un déploiement rapide, ce qui les rend idéaux pour des applications telles que la mise en réseau de dispositifs médicaux, les systèmes de sécurité, les distributeurs automatiques et les transports intelligents.

(Queclink’s Industrial Routers WR201LG、WR201LEU) (Recommended Applications for Queclink’s Industrial Routers)

Les routeurs industriels de Queclink se caractérisent par une conception robuste et durable qui assure une haute fiabilité et une communication des données stable. Ces produits offrent les avantages suivants :

Une haute fiabilité qui réduit les coûts de maintenance. Les routeurs prennent en charge les doubles cartes SIM, ce qui permet de résoudre efficacement le problème des différences de couverture réseau entre les différents opérateurs et d'offrir une meilleure couverture réseau. En cas de défaillance du réseau sur l'une des cartes SIM, les produits peuvent assurer une protection redondante pour garantir la stabilité du système et réduire les coûts de maintenance.

Les routeurs prennent en charge les doubles cartes SIM, ce qui permet de résoudre efficacement le problème des différences de couverture réseau entre les différents opérateurs et d'offrir une meilleure couverture réseau. En cas de défaillance du réseau sur l'une des cartes SIM, les produits peuvent assurer une protection redondante pour garantir la stabilité du système et réduire les coûts de maintenance. Une sécurité des données fiable, qui prend en charge le cryptage des données VPN. Pour les entreprises et les commerces possédant des exigences plus élevées en matière de sécurité des données, un réseau crypté dédié peut être établi à l'aide des routeurs industriels de Queclink afin de fournir une haute protection pour la transmission des données des utilisateurs.

Pour les entreprises et les commerces possédant des exigences plus élevées en matière de sécurité des données, un réseau crypté dédié peut être établi à l'aide des routeurs industriels de Queclink afin de fournir une haute protection pour la transmission des données des utilisateurs. La prise en charge pour un déploiement rapide. Grâce à la solution de mise en réseau sans fil du routeur industriel de Queclink, le déploiement sur site peut être réalisé rapidement, ce qui réduit de manière considérable les coûts de déploiement par rapport aux solutions câblées.

Grâce à la solution de mise en réseau sans fil du routeur industriel de Queclink, le déploiement sur site peut être réalisé rapidement, ce qui réduit de manière considérable les coûts de déploiement par rapport aux solutions câblées. La prise en charge de plusieurs interfaces standard et de protocoles industriels. Les routeurs prennent en charge les ports série RS232 et RS485, les entrées et sorties multiples et les protocoles industriels tels que MODBUS/MQTT, ce qui aide les clients à développer rapidement des applications.

Les routeurs prennent en charge les ports série RS232 et RS485, les entrées et sorties multiples et les protocoles industriels tels que MODBUS/MQTT, ce qui aide les clients à développer rapidement des applications. Un fonctionnement avec la plateforme cloud de gestion et de surveillance à distance (RMS) de Queclink pour une gestion efficace. Grâce à la plateforme RMS de Queclink, les utilisateurs peuvent facilement gérer leur appareil à distance sans avoir à être présents sur place. Cela permet des fonctions telles que la gestion des alarmes, des tâches et des données statistiques.

Sur la base des avantages susmentionnés, les routeurs industriels de Queclink peuvent fournir un support et un accès réseau stables pour diverses applications.

Les routeurs industriels de Queclink offrent une solution durable répondant aux dures exigences de l'environnement industriel grâce aux caractéristiques suivantes :

Connectivité fiable avec la double SIM

Port série RS232 et RS485, 10 PIN I/O

WiFi bi-bande, IEEE 802.11 b /g/n/ac, 2.4/5 GHz

/g/n/ac, 2.4/5 GHz Prise en charge de plusieurs protocoles VPN

Positionnement GNSS (disponible sur le WR201LG)

Prise en charge des protocoles industriels tels que MODBUS/MQTT

Grâce à des années d'expérience dans le domaine de la communication sans fil et à ses solides capacités en R&D, Queclink fournit des routeurs industriels répondant à des normes techniques élevées. La société a conçu sa gamme de produits avec de multiples séries et modèles, en tenant compte de divers scénarios d'application et des besoins variés des clients. Le service après-vente de Queclink assure un soutien rapide et efficace à ses clients.

À propos de Queclink Wireless Solutions

Queclink développe, fabrique et fournit du matériel qui permet les solutions IoT les plus innovantes au monde. En tant que fabricant de premier plan, notre empreinte s'étend dans plus de 140 pays, avec plus de 52 millions d'appareils sur le marché. Queclink est une société cotée en bourse (Cote : 300590.SZ).

Pour plus d'informations sur Queclink, rendez-vous sur notre site Internet , LinkedIn , YouTube et Facebook .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008351/WR201_router_PR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008352/WR201_router_PR__2.jpg

SOURCE Queclink Wireless Solutions