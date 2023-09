Queclink présente des routeurs industriels prêts pour l'avenir au salon SIDO Lyon

SHANGHAI, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Queclink, un fournisseur d'appareils et de solutions IdO de premier plan, a récemment participé au salon SIDO, le premier événement pour les technologies IdO, IA, XR et robotiques. Lors de cet événement, Queclink a exposé ses dispositifs IdO de pointe, en mettant l'accent sur ses routeurs industriels révolutionnaires prêts pour l'avenir.

En tant que l'un des principaux concurrents dans le secteur du matériel IdO, Queclink est réputé pour ses dispositifs télématiques depuis plus d'une décennie et a renforcé sa présence dans de nouveaux domaines tels que les routeurs industriels et les caméras de bord IA au cours des dernières années. Plus tôt cette année, la société a lancé le routeur industriel 4G à double carte SIM, WR200, et plus tard la version 5G avancée qui prend en charge à la fois les modes SA et NSA, WR300FG - qui ont tous deux recueilli de bonnes réponses sur le marché mondial.

Le marché des routeurs industriels connaît une croissance remarquable, stimulée par l'adoption galopante des applications de l'Internet industriel des objets (IIdO) dans diverses industries. Et les routeurs industriels jouent un rôle de plus en plus central dans la connexion et la gestion des appareils IdO dans les usines de fabrication, les services publics et d'autres environnements industriels. Les routeurs étanches robustes de Queclink, conformes à la norme IP68, sont conçus pour résister aux environnements industriels difficiles. Pour les fabricants et les installations, ils offrent une alternative plus robuste et plus fiable aux routeurs grand public typiques du marché.

Soutenus par une solide technologie cellulaire 4G/5G et une conception à double carte SIM, les routeurs industriels de Queclink répondent efficacement aux différences de couverture entre les principaux opérateurs de réseau, améliorant ainsi la capacité de couverture globale du réseau. Avec des connexions réseau fiables, ces routeurs assurent une connectivité ininterrompue même en cas de défaillance de la carte SIM en basculant de manière transparente sur la carte alternative, ce qui renforce la stabilité du système et réduit les coûts de maintenance.

La sécurité est une considération primordiale pour les routeurs Queclink. Les WR200 et WR300 sont dotés de mesures de sécurité robustes qui protègent les données et les infrastructures critiques pendant leur fonctionnement. Grâce à des protocoles de cryptage avancés et à des mécanismes d'authentification, ils établissent une connexion sécurisée et fiable pour les applications industrielles. Ils garantissent ainsi la confidentialité et la protection contre les accès non autorisés, préservant ainsi l'intégrité des informations sensibles.

Pour l'entreprise et le marché européen, la présence de Queclink au salon SIDO Lyon cette année signifie plus qu'un simple élargissement de la gamme de produits ; c'est un témoignage de la maturité et de la préparation des routeurs de Queclink et de nombreuses autres lignes de produits, offrant de nouvelles options aux clients en Europe et dans le monde entier.

L'événement a offert aux participants une occasion unique d'explorer les solutions innovantes de Queclink, de s'entretenir avec leur équipe d'experts et de découvrir des perspectives de collaboration potentielles. En associant une technologie de pointe à ses 14 années d'expertise industrielle, Queclink permet aux entreprises internationales de prospérer à l'ère des appareils connectés et d'exploiter les possibilités illimitées d'un monde plus intelligent.

SOURCE Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.