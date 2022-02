Queclink revela soluções de rede para ajudar a conectar todos os dispositivos IoT

As soluções de rede da Queclink são adequadas para uma série de casos de usuário, como automação industrial – fábricas inteligentes, energia, transporte e varejo. Eles também trabalham para várias soluções para cidades inteligentes, incluindo monitoramento de lâmpadas de rua, segurança pública, redes empresariais e conectividade de locais remotos. A série de roteadores sem fio combina conectividade celular de alta velocidade, interfaces industriais e o conhecimento exclusivo de telemática IoT da Queclink.

"A demanda global se expande. Está na hora de oferecer nossas soluções de rede para ajudar a estabelecer conectividade celular estável e privada para a IoT", disse Edwin Peng, vice-presidente sênior da Queclink. "Esse tipo de conectividade é fácil de implementar em um ambiente com grande volume de dados. Temos uma atuação proativa na IoT que realmente deu início à era "Industrial 4.0", que busca alavancar big data para a gestão minuciosa. O setor automotivo é tipicamente precursor."

Uma das principais empresas automotivas da China atualizou o programa de transformação digital da fábrica e recentemente escolheu a série de roteadores industriais da Queclink para capacitar o primeiro campo de testes. Com uma rede segura e confiável, é possível coletar vários dados, adotar edge computing, para análise e armazenamento de dados de forma local e privada, além de tomar decisões baseadas em dados.

As séries WR100 e WR200, já disponíveis, são roteadores industriais sem fio 4G LTE. A Queclink investiu a série WR300 (versão 5G) no mercado chinês e seguirá de perto a migração do 4G para o 5G, além de promover a série WR300 no exterior.

Sobre a Queclink

Desde 2009, a Queclink Wireless Solutions vem "dirigindo a IoT de forma mais inteligente".

A Queclink é uma designer e fabricante de hardware de IoT pure play que trabalha com muitas empresas conhecidas pelo setor e pelo consumidor para trazer soluções inovadoras da IoT para o mercado. Suas unidades de negócios abrangem transporte, ativos e mobilidade, redes e agricultura. Com 42 milhões de produtos de IoT entregues em mais de 140 países, a Queclink inspira soluções baseadas em dados para seus clientes em todo o mundo.

