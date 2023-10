Queclink soutient l'ensemble des industries grâce à son expertise en matière d'IdO à l'occasion du salon IoT Tech Expo

SHANGHAI, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Queclink, fournisseur mondial de dispositifs et de solutions IdO, a participé au salon IoT Tech Expo 2023 à Amsterdam, où il a démontré ses compétences dans le domaine de la connectivité IdO. Avec ses routeurs industriels de pointe et sa caméra de tableau de bord alimentée par l'IA qui ont attiré l'attention des participants issus de divers secteurs, Queclink confirme sa place à l'avant-garde de la révolution de l'IdO.

Queclink at IoT Tech Expo 2023

Nouveau à l'IoT Tech Expo, un événement mondial sur l'IdO pour les professionnels qui cherchent à rester en tête dans ce secteur en évolution rapide, Queclink a participé au salon pour la première fois cette année avec pour objectif principal de montrer sa capacité à révolutionner les opérations, à favoriser la connectivité et, en fin de compte, à façonner un avenir plus intelligent pour les entreprises dans tous les domaines.

La société a présenté sur son stand une série de routeurs industriels, conçus pour répondre aux besoins de connectivité en constante évolution des entreprises en milieu industriel. Ces routeurs robustes et performants sont fiables, stables et compatibles avec de nombreux protocoles, notamment Modbus, MQTT, HTTP, etc., ce qui permet de les adapter et de les gérer à distance dans toutes sortes d'applications.

Une autre caractéristique marquante du stand de Queclink était sa solution de télématique vidéo, la caméra de tableau de bord alimentée par l'IA. Combinant des algorithmes d'IA avancés avec des capacités de surveillance en temps réel soutenues par la technologie cellulaire LTE de catégorie 6, la caméra a été saluée pour sa capacité à améliorer de manière considérable la sûreté et la sécurité des véhicules. Les exploitants de parcs de véhicules ont été particulièrement intrigués par la capacité de la caméra à détecter la fatigue du conducteur, à reconnaître les conditions routières dangereuses et à réduire les accidents.

Lors de l'événement, Queclink a également présenté un modèle de vélo électrique en collaboration avec son partenaire, NINEBOT. Ce vélo électrique, qui est intégré au dernier produit d'émobilité de Queclink, le SC350MG, permet une gestion intelligente puisqu'il communique directement avec le contrôleur et le système de gestion de la batterie (BMS) via un port CAN ou UART.

La société a accueilli sur son stand des partenaires majeurs, des clients, ainsi que des petites et moyennes entreprises, ce qui témoigne de l'utilisation et de la popularisation croissantes de l'IdO à grande échelle. Alors que le marché de l'IdO se développe et s'étend, la connectivité passe également d'une considération typique pour les parcs de véhicules, les services de location et les fabricants à un sujet commun aux entreprises de toutes tailles, y compris les boucheries de volaille, les flottes de drones, et bien plus.

En plus de présenter ses produits exceptionnels, Queclink a eu l'occasion de nouer des contacts et de collaborer avec des experts de premier plan dans les domaines de l'edge computing, de l'IA et de la gestion des données. En s'engageant avec les leaders de l'industrie dans ces domaines, Queclink s'assure que ses solutions IdO restent à la pointe de l'innovation. L'engagement de l'entreprise en faveur de la collaboration et du partage des connaissances la positionne comme un partenaire de confiance dans l'écosystème de l'IdO.

Alors que Queclink se tourne vers l'avenir, son engagement à travailler en réseau avec les experts de l'industrie et les dernières opportunités et tendances reste inébranlable. Ce dévouement garantit que ses solutions continuent d'être à la pointe de la conception et de la fabrication de matériel IdO, permettant aux industries de prospérer à l'ère des appareils connectés et de la transformation numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2245300/Queclink_IoT_Tech_Expo_2023.jpg

SOURCE Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.