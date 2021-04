Quectel annonce une collaboration et des accords avec Marelli pour fournir les OEM automobiles européens

SHANGHAI, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur mondial de modules IoT et de communication pour l'automobile, a collaboré avec Marelli, l'un des principaux fournisseurs indépendants mondiaux du secteur automobile, sur un large éventail de projets au cours des cinq dernières années. Quectel a soutenu la migration de Marelli depuis son dispositif d'accès au réseau (NAD) existant. Par la suite, Marelli a obtenu d'importants contrats avec deux OEM automobiles européens qui utilisent l'AG35 LTE-NAD de Quectel. Le premier d'entre eux débutera la production cette année.

En outre, Marelli et Quectel ont établi une base commune pour faire avancer les travaux sur la 5G et les plateformes cellulaires « vehicle-to-x » (communication véhicule avec tout) (C-V2X). Les deux sociétés ont également permis de faire évoluer la connectivité LTE en utilisant les plateformes AG520R et AG55xQ de Quectel. Cette collaboration, qui est la première de Quectel avec un client de l'industrie automobile en dehors de la Chine, permet aux deux entreprises d'être parfaitement préparées aux demandes de devis.

« Je suis ravi de dévoiler notre collaboration de cinq ans avec Marelli et l'attribution de deux contrats avec des OEM européens à Marelli qui incluent notre AG35 LTE-NAD », a déclaré Dominikus Hierl, vice-président des ventes senior chez Quectel Wireless Solutions. « Nous sommes fiers de voir que la production va commencer plus tard cette année et d'avoir réussi à établir une relation aussi solide et de longue date avec Marelli en Europe. »

« Nous avons construit une excellente relation avec Quectel, car leurs solutions de connectivité sont des éléments importants pour les boîtiers télématiques Marelli afin de permettre des fonctions, des services et des applications avancées pour les constructeurs automobiles », a déclaré Wisea Wu, responsable de Marelli Electronics BU en Chine. « Quectel soutient Marelli dans son approche à plusieurs niveaux, de la technologie 4G et 5G, aux solutions de cybersécurité SW et HW, jusqu'aux futurs protocoles de communication V2X, visant à autonomiser les systèmes de communication dans la voiture et à maximiser l'expérience utilisateur et la sécurité à bord. »

