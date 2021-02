Quectel anuncia a segunda geração de módulos 5G NR compatíveis com o padrão 3GPP R16

XANGAI, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, principal fornecedora global de módulos de Internet of Things (IoT), anunciou hoje o lançamento dos módulos novo rádio (NR) 5G de segunda geração que cumprem os padrões 3GPP Release 16. A versão inclui os módulos sub-6GHz Rx520F e a série Rx520N, bem como a série RM530x dos módulos mmWave.

Os módulos 5G NR lançados recentemente são baseados nos últimos sistemas Qualcomm® Snapdragon™ X65 e X62 5G Modem-RF e são desenvolvidos para satisfazer as necessidades dos setores que requerem banda larga móvel aprimorada e capacidades de comunicação confiáveis. Os módulos também agilizarão a comercialização das tecnologias 5G e levarão os benefícios da banda larga móvel a cenários típicos, como acesso sem fio e fixo, IoT industrial, computação móvel, telemedicina, redes privadas e muito mais.

Os novos módulos 5G NR sub-6GHz da Quectel incluem o RG520F (LGA), o RM520F (M.2) baseado em Snapdragon X65 e o RG520N (LGA), o RM520N (M.2) baseado em Snapdragon X62. O provedor de módulos também oferecerá módulos de segunda geração que admitem conectividade dupla sub-6GHz e mmWave, os módulos RM530F e RM530N da Quectel (M.2).

É importante observar que os novos módulos 5G da Quectel permitem as três combinações de agregação de operador (CA) sub-6GHz e TDD e FDD. Isso garante uma maior cobertura 5G, capacidade e rendimento, permitindo a combinação de ativos de espectro 5G disponíveis.

Em comparação com módulos anteriores, os produtos 5G de nova geração da Quectel oferecem as melhores funcionalidades importantes para oferecer uma melhor confiabilidade de conexão e latência ultrabaixa, o que deve acelerar a implantação comercial das aplicações 5G, como IoT industrial, automação industrial e veículos conectados.

Os módulos baseados em Snapdragon X65 podem admitir velocidades de descarga de pico de tipo fibra de até 10 Gbps, que podem abordar casos de uso específicos de 5G eMBB que requerem taxas de dados extremamente altas, como reprodução ao vivo de ultra-alta definição (UHD) 4K/8K.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Uma empresa altamente centrada no cliente, criamos módulos de celular e GNSS de alta qualidade com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de mais de 2.200 profissionais, a maior no setor de módulos IoT em todo o mundo, garante que sejamos os primeiros no mercado e continuemos a estabelecer o ritmo de desenvolvimento. Listada na Bolsa de Valores de Xangai (603236.SS), nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT em todo o mundo.

FONTE Quectel

