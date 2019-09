Quectel anuncia módulo de localização de banda dupla de alta precisão para a indústria automotiva

O novo módulo da Quectel, anunciado na Apsara Conference 2019, em Hangzhou, é projetado para otimizar o desempenho da localização a céu aberto com uma precisão de até 10 centímetros que, atualmente, é a tecnologia mais avançada de localização do setor para o mercado automotivo. O LG69T será compatível com as novas capacidades de navegação da próxima geração de veículos inteligentes e situações de direção autônoma.

Amostras do módulo LG69T da Quectel serão apresentadas aos fabricantes de automóveis e ao primeiro escalão de fornecedores até o final de 2019 e produto estará disponível para comercialização em meados de 2020. Espera-se que seja empregado em modelos de produção em massa já em 2021.

Confira o comunicado completo no site da Quectel: https://www.quectel.com/infocenter/news/552.htm

Sobre a Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. É líder mundial no fornecimento de módulos celulares e GNSS, com um portifólio amplo de produtos que abrange as mais recentes tecnologias sem fio, como 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como desenvolvedora profissional de tecnologia para IoT e fornecedora de módulos celulares, a Quectel pode fornecer um serviço completo para módulos celulares de IoT. Os produtos Quectel já foram amplamente aplicados em áreas de IoT/M2M como pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. Para mais informações, visite o website e as páginas da Quectel no LinkedIn, Facebook e Twitter.

Sobre a STMicroelectronics

A ST é líder mundial em semicondutores e oferece produtos e soluções inteligentes e eficientes em termos de energia que alimentam eletrônicos que estão no cerne da vida diária. Os produtos da ST estão em todos os lugares, hoje em dia, e, em parceria com nossos clientes, viabilizamos condução de veículos e fábricas, cidades e residências mais inteligentes, em integração com a próxima geração de dispositivos móveis e da Internet das Coisas.

Ao oferecer mais energia para extrair o máximo da vida, ST quer dizer vida. Potencializada.

Em 2018, a receita líquida da empresa foi de US$ 9,66 bilhões, atendendo a mais de 100.000 clientes em todo o mundo. www.st.com.

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1003309/Quectel.jpg

FONTE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

