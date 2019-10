Quectel anuncia módulo de posicionamento banda dupla de alta precisão baseado em chip BCM47755 GNSS da Broadcom

Baseado no BCM47755 da Broadcom, a solução oferece suporte simultânea para as bandas L1 e L5 para satélites GPS, Galileo e QZSS, banda L1 para satélites GLONASS e BeiDou, bem como banda L5 para IRNSS. O suporte multi-GNSS, junto com LNA e SAW integrados, permite ao LC79D atingir exatidões perto de 1 m e tem desempenho amplamente superior em grandes centros urbanos. A combinação de desempenho líder do setor, operação autônoma, baixo consumo e custo fazem dele uma solução ideal para qualquer um que precise de uma solução GNSS de maior desempenho.

"A Broadcom está animada em fazer parceria com a Quectel em seu LC79D", declarou Prasan Pai, diretor de marketing de produtos para a divisão de conectividade e comunicações sem fio da Broadcom. "Ao utilizar o chip receptor GNSS BCM47755 em frequência dupla da Broadcom, o LC79D da Quectel está exclusivamente posicionado para ser uma das principais soluções para mercados de alta precisão e IoT que podem se beneficiar de uma precisão aprimorada, baixo consumo de energia e maior desempenho em grandes centros urbanos".

"O LC79D oferece desempenho e custo amplamente superiores que outras soluções no mercado atual", declarou Mark Murray, vice-presidente de vendas do GNSS na Quectel. "A precisão perto de 1 m, junto com baixo consumo de energia e custo, faz dele uma solução perfeita para a IoT, rastreamento, agricultura de precisão, drone e qualquer um que precise de alta precisão. Em Modo Hospedeiro (Host), o LC79D também pode prestar suporte à navegação por cálculos focada nos mercados de eBike, robótica e veículos autônomos."

O LC79D vem em um pacote ultracompacto de 10,1 mm x 9,7 mm. Amostras e kits de desenvolvimento já estão disponíveis.

Sobre a Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions Co. Ltd. é a fornecedora líder global de módulos celulares e GNSS, com um amplo portfólio de produtos cobrindo as tecnologias sem fio mais recentes de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Os produtos da Quectel têm sido amplamente aplicados em ramos IoT/M2M, incluindo pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateway sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento do meio ambiente. Para mais informações, acesse as páginas do site da Quectel, LinkedIn, Facebook e Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019154/Quectel_LC79D_GNSS_Module.jpg

FONTE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Related Links

https://www.quectel.com/



SOURCE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.