Quectel apresenta módulos LTE Cat 1 "completos" na CES 2020

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions , principal fornecedora global de módulos de celular e de sistema de navegação por satélite global (GNSS), apresentou hoje na CES 2020 dois módulos multimodo LTE Cat 1 "completos", o EG21-G e sua variante Mini PCIe. Ambos os módulos suportam acesso de rádio global 4G, 3G e 2G em até 30 bandas com uma única SKU. Isso aumentará significativamente a eficiência da implantação global da tecnologia IoT e reduzirá os custos.

Baseados no modem MDM9x07 da Qualcomm, os dois módulos Cat 1 estão em conformidade com as especificações 3GPP Rel. 11 e fornecem taxas máximas de dados de 10 Mbps downlink e 5 Mbps uplink. Ambos são bem adequados para aplicações IoT diversificadas, que exigem taxas de dados médias e conexões estáveis, como contagem inteligente, dispositivos usáveis, monitoramento ambiental, sistemas de segurança e de alarme. Os módulos EG21-G e EG21 Mini PCIe podem integrar um receptor GNSS de multiconstelação opcional (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo e QZSS) a fim de fornecer um posicionamento mais rápido e preciso para aplicações de rastreamento de ativos e gerenciamento de frotas.

"Temos o prazer de apresentar a nova série de módulos EG21-G para clientes globais, uma importante adição à nossa família dos módulos padrão LTE mais vendidos. O recurso 'completo' dos módulos permite aos clientes implantar seus dispositivos IoT globalmente com um único design de hardware. Isto simplificará significativamente o design e os testes, e economizará custos de distribuição para parceiros que esperam fazer negócios globais", disse Delbert Sun, vice-gerente geral da Quectel.

As séries EG21-G e EG21-G Mini PCIe receberam certificações de conformidade e regulatórias de operadoras globais, como Deutsche Telekom, GCF, CE, FCC, IC, Anatel, IFETEL, NCC, JATE, TELEC e RCM.

Os dois módulos serão exibidos durante a CES 2020 no estande número 2601 da Quectel.

O texto completo está disponível no site da Quectel: https://www.quectel.com/infocenter/news/616.htm

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (código na bolsa: 603236.SS) é a principal fornecedora global de módulos de celular e de GNSS e possui um amplo portfólio de produtos que com as tecnologias wireless mais recentes de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como desenvolvedora profissional de tecnologia IoT, a Quectel fornece serviços completos de módulos celulares para a Internet das Coisas (IoT). Os produtos da Quectel são amplamente usados nas áreas de IoT e M2M, incluindo pagamento inteligente, telemática, transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways wireless, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. Para obter mais informações, visite o site da Quectel e suas páginas no LinkedIn, Facebook e Twitter.

