Quectel apresenta novos módulos automotivos para impulsionar a indústria automobilística para a era da 5G

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, principal fornecedora global de módulos de celular e de sistema de navegação por satélite global (GNSS), apresentou hoje, na CES 2020, uma série de novos módulos de comunicação para carros conectados por rede 5G. Os novos módulos com qualidade automotiva da Quectel incluem o AG550Q, um novo módulo 5G New Radio (5G NR) Sub-6GHz, o módulo AG215S automotivo com protocolo de autenticação extensível (EAP), dedicado a cenários de C-V2X, e o módulo AF50T Wi-Fi. Todos os três módulos são baseados nas soluções automotivas wireless Qualcomm (Qualcomm Automotive Wireless Solutions) da Qualcomm Technologies, Inc., subsidiária da Qualcomm Incorporated. Eles são projetados para fornecer conectividade multi-gigabit em nuvem, melhores serviços de localização e segurança aprimorada, para dar suporte às crescentes exigências dos carros conectados e a casos de uso de direção autônoma.

O módulo AG550Q 5G NR, que dá suporte aos modos não autônomos (NSA – non-standalone) e autônomos (SA – standalone), é baseado no AEC-Q100 qualificado para a plataforma automotiva 5G Qualcomm® Snapdragon™. O módulo é compatível com os requisitos da IATF 16949 e segue os processos de qualidade automotiva, tais como o APQP e o PPAP, para atender os exigentes requisitos para dispositivos automotivos.

Por adotar a tecnologia 3GPP Rel. 15, o AG550Q dá suporte a altas velocidades e latência ultrabaixa, para garantir melhor segurança e qualidade de serviço para serviços de missão crítica. O modulo multimodo 5G NR é compatível regressivamente com as tecnologias 4G, 3G e 2G existentes. Isso assegura que os carros continuarão conectados independentemente de onde estiverem dentro de uma rede.

O módulo AG550Q da Quectel oferece recursos poderosos de segurança cibernética, o que inclui inicialização segura de firmware, ambiente de execução confiável (TEE – Trusted Execution Environment), firewall de rede, forte controle de acesso SELinux, protocolos de segurança TLS e SSL, etc.

No momento, o módulo AG550Q está em fase de engenharia de amostra, enquanto o AG215S entrará em fase de amostra a partir de janeiro de 2020. Todos os três módulos serão exibidos na CES, no estande 2601 da Quectel.

O texto completo está disponível no website da Quectel em https://www.quectel.com/infocenter/news/611.htm.

Sobre a Quectel

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Código de ação: 603236.SS) é a principal fornecedora global de módulos de celular e de GNSS, com um amplo portfólio de produtos, que cobre as tecnologias wireless mais recentes de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. A Quectel fornece serviços completos de módulos celulares para a Internet das Coisas (IoT). Os produtos da Quectel são amplamente aplicados nas áreas de IoT e M2M, incluindo pagamento inteligente, telemática, transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways wireless, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. Para obter mais informações, envie e-mail para info@quectel.com ou visite o website da Quectel e suas páginas no LinkedIn, Facebook e Twitter.

FONTE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

