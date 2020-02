Quectel colabora com a Microsoft e Qualcomm Technologies para acelerar soluções de Internet das Coisas

NUREMBERG, Alemanha, 25 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, principal fornecedora global de módulos celulares e GNSS, anunciou hoje uma colaboração com a Microsoft e a Qualcomm Technologies para integrar seu novo módulo LPWA BG95 ao Azure Device SDK da Microsoft para fornecer conexões seguras e diretas ao Azure IoT Hub e oferecer suporte total aos recursos de gerenciamento de dispositivos do Azure.

O BG95 é o primeiro módulo celular do setor, com base no moderno modem Qualcomm® 9205 LTE, a integrar-se ao Azure Device SDK da Microsoft. Como resultado, os clientes podem conectar com facilidade seus dispositivos BG95 aos serviços em nuvem Azure da Microsoft, em que podem criar, gerenciar e implementar soluções de IoT em grande escala, acelerando consideravelmente o tempo de chegada ao mercado.

Voltado para mercados globais, o módulo BG95 é uma variante altamente integrada, com otimização de custos, que suporta Cat M1, Cat NB2, EGPRS e GNSS integrado. O módulo está em conformidade com o 3GPP Release 14 e oferece recursos aprimorados em termos de consumo de energia, taxas de dados e segurança baseada em hardware.

Ao integrar RAM/flash, um processador ARM Cortex A7 que suporta ThreadX, o BG95 foi desenvolvido para reduzir consideravelmente o consumo de energia no modo ocioso. Dessa maneira, o BG95 tem potencial para suportar uma vida útil de mais de dez anos da bateria, o que é essencial para dispositivos de IoT que precisam de vida útil longa, como rastreadores de ativos, medidores inteligentes, sensores inteligentes de cidades, segurança doméstica e rastreadores portáteis.

Além disso, o Azure IoT foi construído pensando em segurança. Ele simplifica a complexidade das soluções de segurança de IoT com proteção integrada em cada estágio de implantação (inclusive serviços em nuvem e dispositivos) e minimiza as falhas de segurança, onde quer que existam. Ao aproveitar os recursos de segurança do Azure IoT, o Quectel BG95 oferece aos dispositivos de IoT recursos de segurança completos para evitar riscos potenciais.

O texto completo está disponível no site da Quectel: https://www.quectel.com/infocenter/news/632.htm

