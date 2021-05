Quectel dévoile de nouveaux modules 5G NR pour accélérer l'utilisation commerciale des dispositifs 5G SA

SHANGHAI, 24 mai 2021 /PRNewswire/ -- Solutions sans fil Quectel, le principal fournisseur mondial de modules IoT a annoncé la sortie de deux nouvelles séries de modules 5G New Radio (NR), les RG500S et RM500S. Basé sur le nouveau système Qualcomm 315 5G IoT Modem-RF, les deux modules peuvent aider les clients à construire des dispositifs 5G dédiés pour divers secteurs verticaux, notamment l'IoT industriel, la vente au détail, l'énergie intelligente, les réseaux 5G privés, et bien d'autres.

Grâce au puissant modem IoT Qualcomm 315 5G, le RG500S et le RM500S prennent en charge la maintenance logicielle à durée de vie étendue, ce qui permet de créer des dispositifs IoT durables pendant toute leur durée de vie. Avec une intégration transparente, le RM500S est compatible avec le module LTE Cat 4 EM05, le module Cat 6 EM06, les modules Cat 12 EM12-G/EM12xR-GL, le module Cat 16 EM160R-GL ainsi que le module 5G RM500Q, qui offre des solutions 5G plus compétitives au marché de l'IoT. Ces caractéristiques contribueront à accélérer le marché de l'IdO 5G dans les segments de l'IoT industriel et grand public avec des possibilités d'utilisation dans les domaines de la robotique, de l'automatisation, de la fabrication intelligente, de la distribution d'énergie, de l'agriculture de précision, de la construction et de l'exploitation minière.

Les modules RG500S et RM500S prennent en charge les bandes 5G NR Sub-6GHz en mode autonome (SA) et offrent une rétrocompatibilité avec les réseaux LTE. Grâce au découpage du réseau en mode SA, les deux modules sont en mesure d'offrir une isolation du trafic de bout en bout pour le trafic critique, des débits de données et une bande passante garantis ainsi qu'une latence plus faible qu'en mode non autonome (NSA), ce qui répond aux exigences d'ultra-fiabilité et aux accords de niveau de service (SLA) des scénarios industriels et d'entreprise typiques.

Les deux modules sont dotés d'interfaces riches et intègrent l'USB 3.0/3.1 à haut débit, PCIe 3.0, U(SIM), RGMII et plus encore. De plus, le RG500S et le RM500S intègrent un récepteur GNSS multi-constellation, ce qui simplifie la conception du produit et fournit des services de positionnement précis aux utilisateurs.

Lire le texte complet: https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-unveils-new-5g-nr-modules-to-accelerate-commercial-use-of-5g-sa-devices/

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour rendre le monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous créons des modules cellulaires et GNSS ainsi que des antennes de qualité supérieure, appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de plus de 3 000 professionnels, la plus importante du secteur des modules IoT dans le monde, nous permet d'être les premiers sur le marché et de continuer à imposer le rythme du développement. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et son leadership international se consacre à faire progresser l'IdO dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter

SOURCE Quectel