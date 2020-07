Quectel e Broadcom trabalham em parceria para lançar o módulo de posicionamento GNSS de nível submétrico banda dupla e desempenho superior para eMobility

XANGAI, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, líder no fornecimento global de módulos celulares e GNSS anunciou hoje o lançamento do módulo LC29D. O LC29D é um módulo GNSS de nível submétrico que integra tecnologias de algoritmo de cinemática em tempo real (RTK) em multibanda (L1/L5) e modo estimado (dead reckoning – DR), com períodos rápidos de convergência e desempenho confiável. O módulo suporta output de dados brutos GNSS de banda dupla e integra o sensor IMU de seis eixos para fornecer um desempenho de posicionamento de alta precisão em segundos.

Baseado no chip GNSS Broadcom BCM47758 GNSS, o LC29D pode receber simultaneamente sinais de até seis constelações (GPS, GLONASS, Galileo, IRNSS, BeiDou e QZSS) a qualquer momento, maximizando a disponibilidade da precisão do nível submétrico. A combinação de sinais GNSS de bandas de frequência dupla (L1/L5) e a tecnologia RTK permite que o LC29D obtenha alto desempenho mesmo em condições difíceis como cânions urbanos densos. O módulo mitiga também efeitos de trajetos múltiplos em centros urbanos.

O LC29D oferece um índice de atualização de posição de até 30Hz (output de fusão), possibilitando aplicações dinâmicas como eMobility compartilhado, robôs de entrega e agricultura com precisão para o recebimento de informações de posição com menor latência. Permitindo a integração fácil de algoritmos avançados de bandas múltiplas RTK, o módulo ajuda os desenvolvedores a colocar rapidamente seus dispositivos no mercado.

O módulo de alta precisão proporciona melhor desempenho do que os produtos existentes quanto à precisão de posicionamento, sensibilidade, tempo para a primeira solução (time to first fix - TTFF), índices de atualização e latência. Integrados com o sensor MEMS de 6 eixos, os dispositivos alimentados pelo leitor (scanner) LC29D reportam rapidamente movimentos, permitindo capabilidades consistentes de alta precisão com o algoritmo DR, mesmo em ambientes de sinais fracos como túneis e estruturas de estacionamento subterrâneas.

