Quectel et Point One créent un module GNSS de haute précision très abordable, petit et facile à utiliser, intégrant la technologie RTK pour les applications grand public

SAN FRANCISCO, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de modules et d'antennes d'IoT, et Point One Navigation, un leader des technologies de localisation de précision, ont annoncé aujourd'hui le lancement du dernier ajout à la série de modules GNSS LG69T : le module LG69T-AM. Le moteur de localisation de Point One alimente le module LG69T-AM et fournit une précision globale au centimètre près en intégrant le GNSS augmenté dans un module abordable mais facile à utiliser avec une API ouverte.

Le module GNSS LG69T-AM est doté d'un récepteur de localisation Teseo V de STMicroelectronics, de 80 canaux de suivi et de 4 canaux d'acquisition rapide compatibles avec GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS et NAVIC. Il met à profit la technologie de cinématique en temps réel (RTK) et de représentation d'état (SSR) de Point One pour une précision au centimètre près et un temps de convergence ultrarapide. Le module est conçu de sorte à faciliter l'intégration avec une modification minimale des nomenclatures électroniques et convient pour l'adoption par le grand public sans que celui-ci ait besoin d'acquérir un coprocesseur externe coûteux. Grâce à sa petite taille, à sa légèreté et à son excellente consommation d'énergie, il est idéal pour des applications telles que la micromobilité et l'agriculture de précision.

Le moteur FusionEngine et son client du service de correction Polaris de Point One sont également intégrés au LG69T-AM. Polaris est le service de correction de GNSS de Point One. Il fournit une précision absolue supérieure à 10 cm, avec une couverture d'un bout à l'autre des États-Unis et dans toute l'Europe. Polaris offre une variété d'options de connectivité, y compris la livraison par bande C (cellulaire) et bande L. Le réseau est conçu spécialement pour les clients du secteur de l'agriculture de précision et comprend des antibrouilleurs avancés, des dispositifs d'atténuation des interférences, ainsi que des dispositifs de sécurité de bout en bout et de surveillance automatique de l'intégrité qu'aucun autre fournisseur n'offre à ce jour. Le module LG69T-AM est également compatible avec les services de correction fondés sur les normes.

« Quectel se réjouit de travailler avec Point One Navigation pour offrir une solution GNSS de haute performance et facile à utiliser », a déclaré Mark Murray, vice-président des ventes du secteur GNSS et de l'automobile chez Quectel Wireless Solutions. « Le LG69T-AM, combiné à FusionEngine et Polaris de Point One, apporte une solution vraiment révolutionnaire sur le marché. »

« La gamme complète d'offres de Point One permet d'obtenir l'emplacement précis de tout ce qui bouge dans le monde réel. Nous sommes ravis de collaborer avec Quectel et de tirer parti de sa vaste expérience en conception, soutien et intégration des modules. Cette offre conjointe permettra de mettre en place des systèmes robotiques plus sûrs et plus efficaces pour des applications véritablement destinées au grand public », a déclaré Aaron Nathan, PDG et cofondateur de Point One Navigation.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour rendre le monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous créons des modules cellulaires et GNSS ainsi que des antennes de grande qualité, appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de plus de 3 000 professionnels nous aide à réduire le temps de développement et à assurer la commercialisation rapide de nos produits sur le marché. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IoT dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site Web : quectel.com.

À propos de Point One Navigation

Les véhicules, l'équipement et les appareils du futur doivent connaître avec précision leur emplacement pour être sécuritaires et efficaces dans le monde réel. Point One fournit la première solution de localisation précise qui est à la fois rentable et efficace n'importe où. La navigation par satellite, la vision par ordinateur et la fusion de capteurs constituent la base de la plateforme de localisation de Point One. Les solutions de Point One surpassent les options proposées par d'autres fournisseurs, en couplant étroitement les forces des différentes modalités de capteur et en utilisant intelligemment des données exclusives. L'entreprise a son siège social à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Point One : pointonenav.com.

SOURCE Quectel