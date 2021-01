Quectel kündigt neue 5G-Module an, um die Kommerzialisierung von 5G voranzutreiben

SHANGHAI, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ - Quectel Wireless Solutions (Aktiencode: 603236.SS), der weltweit führende Anbieter von IoT-Modulen, gab bekannt, dass das Unternehmen während der CES 2021 drei 5G New Radio (NR) Sub-6GHz-Module auf den Markt gebracht hat, darunter das RM500Q-AE, das RM502Q-AE und das RM505Q-AE , um den Masseneinsatz von intelligenten 5G-Verbindungen weltweit voranzutreiben.

Die drei Module nutzen das kommerzielle 5G-Modem Qualcomm® Snapdragon ™ X55 und zeichnen sich durch superschnelle Geschwindigkeit, geringe Latenz und verbesserte Carrier Aggregation(CA)-Technologie aus. Sie können jetzt Stichproben abtasten, um eine breite Palette von enhanced Mobile Broadband (eMBB) und IoT-Anwendungen wie festen drahtlosen Zugang (FWA), 4K/8K-Live-Streaming, Online-Besprechungsanwendungen, Telemedizin, intelligenten Transport und industriellen IoT (IIoT) zu unterstützen.

Die drei Module haben sowohl Standalone- (SA) als auch Nicht-Standalone- (NSA) Modi und unterstützen die weltweite Abdeckung von 5G NR-, Sub-6GHz-, LTE-A- und WCDMA-Frequenzbändern und bieten zuverlässige 5G-Lösungen für IoT-Kunden weltweit. Die weiteren Hauptmerkmale der Module umfassen:

globale 5G-Frequenzbänder abdecken

Multi-Gigabit-Datenraten bis zu 5,0Gbps

DL 4 × 4 MIMO für 5G NR- und LTE-A-Bänder

GNSS-Funktionen für mehrere Konstellationen

Vorhandene Schnittstellen: USB 3.0/3.1, PCIe 3.0 und eSIM

M.2-Formfaktor, kompatibel mit Modulen Quectel LTE-A Cat 6/Cat 12/Cat 16

Die drei Module integrieren auch GNSS-Funktionen, wobei der RM505Q-AE Active GPS L1/L5-Signale für genauere Ortungsdienste unterstützt. Dies stellt sicher, dass Industrieterminals wie robuste Tablet-PCs und Bordcomputer in Umgebungen mit schwachen Signalen wie Tälern, Wäldern und urbanen Stadtschluchten funktionieren können.

Derzeit hat der RM502Q-AE die IC/FCC/ PTCRB/GCF/RED/RCM-Zertifizierungen abgeschlossen, während der RM500Q-AE und der RM505Q-AE die CE/RCM-Zertifizierungen abgeschlossen haben. Diese obligatorischen Genehmigungen mit Firmware(FW)-Basislinie für die weltweite Einführung helfen Kunden, schnell in jeden lokalen Markt einzutreten und ihre Kosten für die Entwicklung und Zertifizierung von Geräten zu senken.

Informationen zu Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen entwickeln wir überlegene Mobilfunk- und GNSS-Module, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von mehr als 2200 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher, dass wir als erstes auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempo vorgeben. Börsennotiert am Shanghai Stock Exchange (Aktiencode: 603236.SS), ist unsere internationale Führung der weltweiten Weiterentwicklung des IoT verpflichtet.

