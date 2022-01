Quectel lance sa solution Connectivity-as-a-Service pour un monde plus intelligent et plus connecté

SHANGHAI, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions d'IoT, a lancé sa solution Connectivity-as-a-Service (CaaS) pour fournir des modules connectés qui peuvent être expédiés pour être utilisés partout dans le monde. Cette nouvelle unité vient compléter la gamme Quectel de modules et d'antennes innovants qui prennent en charge les connexions cellulaires ; elle permet aux clients de simplifier leurs déploiements basés sur la périphérie en achetant de la connectivité en même tant que les modules, les antennes et les services de conception. Cette option de connectivité élargit le portefeuille de Quectel et augmente l'exhaustivité de son offre.

La connectivité Quectel sera d'abord lancée auprès des clients de la région EMEA, leur fournissant une connectivité mondiale, avant de s'étendre aux clients des régions Asie-Pacifique Amérique latine plus tard en 2022.

La connectivité Quectel est aujourd'hui disponible dans plus de 190 pays via plus de 500 opérateurs réseau et fournit actuellement des connexions 2G, 3G, 4G, NB-IoT et Cat-M. La connectivité Quectel est disponible sur l'ensemble du marché et profitera particulièrement aux déploiements qui permettent d'accélérer les délais de mise sur le marché et d'optimiser l'efficacité des entreprises en ayant recours à un fournisseur unique pour les modules, les antennes et la connectivité.

De plus, avec la généralisation des SIM embarquées et intégrées (eSIM et iSIM), il devient d'autant plus pertinent pour Quectel d'offrir des services de connectivité, car l'entreprise sera désormais en mesure de fournir des modules connectés. Cela simplifie encore davantage les déploiements des clients qui, auparavant, auraient eu besoin d'installer une carte SIM traditionnelle issue du marché local. Un module compatible eSIM ou iSIM associé à une connectivité Quectel, une fois mis sous tension, se connectera au meilleur réseau disponible.

« La connectivité Quectel repose sur le service, la qualité et la fiabilité, soutenus par des fournisseurs Tier 1 et de solides accords de niveaux de service (SLA), a déclaré Richard Hart, directeur de la connectivité mondiale à Quectel. Nous prenons en charge toutes les formes de modules SIM traditionnels, mais également les modules connectés qui peuvent être expédiés pour être utilisés partout dans le monde, ce qui signifie que les clients seront en mesure d'explorer des modèles commerciaux novateurs qui englobent les déploiements combinés de modules, de connectivité et d'antennes. Nous mettons un point d'honneur à offrir une flexibilité commerciale à nos clients afin qu'ils bénéficient d'une connectivité de haute qualité qui active leurs solutions d'IoT. Avec des tarifs auto-optimisés, nous pouvons réduire le risque de frais supplémentaires (par exemple, lorsque les mises à jour logicielles sans fil [OTA] utilisent de la bande passante supplémentaire) et, par conséquent, prévenir les mauvaises surprises de facturation. »

En plus de son expertise mondiale de longue date en matière de modules et d'antennes, Quectel possède également une expérience significative en matière de connectivité, ayant développé sa plateforme QuecConnectivity qui gère plus de 30 millions de SIM en Asie. L'offre CaaS peut combiner la connectivité avec des modules et des antennes, offrant aux clients un point d'entrée unique à l'ensemble des produits et services de Quectel.

« En ajoutant la connectivité à ses offres, Quectel réduit la complexité pour ses clients en simplifiant et en accélérant le déploiement des appareils IoT, a déclaré Patrick Qian, président-directeur général de Quectel. Quectel est engagé dans l'innovation qui génère des avantages pour les clients de l'industrie de l'IoT, et notre offre de connectivité constitue une nouvelle étape dans ce processus. Quectel aide les entreprises de l'IoT à bâtir un monde plus intelligent depuis plus d'une décennie, et maintenant, nous allons connecter ce monde plus intelligent. »

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT, appuyé par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale grandissante compte plus de 3 000 professionnels, précurseurs en matière de connexion cellulaire, GNSS, modules WIFI/BT, antennes et IdO. Quectel est coté à la Bourse de Shanghai (603236.SS), et notre leadership international se consacre à l'avancement de l'IoT à travers le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site www.quectel.com , ou les pages LinkedIn , Facebook et Twitter de l'entreprise.

SOURCE Quectel