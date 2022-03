Quectel obtient des certifications mondiales pour son module automobile LTE-A AG525R-GL

SHANGHAI, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions d'IoT, annonce que son module LTE-A de communication automobile AG525R-GL, conçu pour le marché mondial, a été certifié pour son exploitation sur les réseaux sans fil mondiaux. L'approbation réunit les certifications réglementaires, de conformité et de transporteur suivants : GCF, FCC, CE, PTCRB, UKCA, IC, IFETEL, SRRC, NAL, CCC, KC, NCC, JATE, TELEC, RCM, Verizon, AT&T, T-Mobile, Telus, KT, NTT DOCOMO et Telstra.

Le module certifié de qualité automobile AG525R-GL est basé sur l'ensemble de puces Qualcomm SA415M homologué AEC-Q100 et fait partie de la gamme AG52xR la plus vendue de Quectel. Le module est conforme au système international de gestion de qualité automobile IATF 16949:2016, en est au stade de la production de masse et a été sélectionné par plusieurs fabricants automobiles réputés pour leurs diverses applications critiques.

Destiné au marché mondial de l'automobile, le module AG525R-GL est compatible avec la norme LTE-A Cat 12 et fournit un taux de transmission descendante de pointe de 600 Mb/s. Le produit est rétrocompatible avec les réseaux UMTS et GSM existants, ce qui permet aux véhicules de demeurer connectés même lorsqu'ils se trouvent dans des zones reculées sans couverture 4G.

Le module est également compatible avec la technologie d'antenne MIMO (multiple-input multiple-output). L'utilisation d'antennes multiples au point de réception, en même temps et sur la même bande de fréquences réduit considérablement les erreurs et optimise la vitesse des données.

Afin d'offrir aux véhicules connectés des services de positionnement précis, le module AG525R-GL est conçu avec une solution de positionnement intégrée compatible avec les technologies de positionnement GNSS double fréquence et multiconstellation L1+L5, PPE (RTK) et Qualcomm Dead Reckoning (QDR) 3.0. Cela simplifie grandement la conception des produits et permet un positionnement plus rapide, plus précis et plus fiable.

En outre, le module certifié offre un ensemble de fonctionnalités matérielles et logicielles, notamment Secure Boot, TrustZone, SELinux, multi-APN et plus, afin de renforcer la sécurité de communications des données.

Pour consulter le texte complet, consultez le site https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-awarded-global-certificates-for-lte-a-automotive-module-ag525r-gl

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT, appuyé par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale grandissante compte plus de 3 000 professionnels, précurseurs en matière de connexion cellulaire, GNSS, modules WIFI/BT, antennes et IdO. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et son leadership international se consacre à faire progresser l'IoT dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.quectel.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

SOURCE Quectel