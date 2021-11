Quectel recebe aprovação da ASPICE CL2 com capacidade líder em P&D de software automotivo

O padrão Automotive SPICE, desenvolvido em conjunto pelos principais fabricantes europeus de automóveis, foi adotado pelo mercado global com o objetivo de melhorar e avaliar os processos de desenvolvimento de software. Esse padrão reconhecido internacionalmente também é adotado pelas principais marcas automotivas como um limite de entrada na seleção de fornecedores.

Atualmente, o mercado automotivo está enfrentando uma das maiores transformações de sua história. Os softwares estão se tornando cada vez mais importantes para possibilitar novos recursos em veículos inteligentes, enquanto os fabricantes automotivos têm uma demanda cada vez maior pela gestão da qualidade dos softwares. Portanto, a Quectel vem ajustando e otimizando seus processos de desenvolvimento de softwares, tecnologias e ferramentas de acordo com os requisitos rigorosos da ASPICE, para garantir que ofereça aos clientes automotivos softwares confiáveis em um processo padrão e de forma sustentável.

Min Wang, gerente geral de negócios automotivos da Quectel, comentou: "Temos nos concentrado no setor de veículos conectados há muitos anos e acumulamos muita experiência em projetos de produção em massa. A aprovação da ASPICE é outro marco importante para nós, pois não só fortalece nosso desenvolvimento e capacidade de gestão de softwares, mas também fornecerá um forte suporte no desenvolvimento de produtos automotivos superiores e avançados. O que é mais importante é que a aprovação da ASPICE CL2 dará confiança a nossos parceiros automotivos de renome internacional que cooperam com a Quectel e, certamente, nos ajudará a expandir ainda mais o mercado global."

Sobre a Quectel

