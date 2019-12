Quectel recebe primeira aprovação da AT&T no setor para módulo baseado no Qualcomm 9205

SHANGHAI, 17 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, líder mundial no fornecimento de módulos para IoT, anunciou hoje que a AT&T certificou a nova geração dos módulos de LPWA, o BG95-M3, para operação nas redes LTE-M e NB-IoT. Como o primeiro módulo celular da indústria baseado no modem LTE 9205 da Qualcomm, que recebeu aprovação da AT&T, o BG95-M3 permitirá que as OEMs lancem, de imediato, uma ampla gama de dispositivos IoT em toda a América do Norte. Isso possibilitará uma serie de aplicações, como rastreadores de ativos, medidores inteligentes, sensores urbanos inteligentes, além de rastreadores que podem ser vestidos.

Visando os mercados internacionais, o módulo BG95-M3 é uma variante de alta integração compatível com Cat M1, Cat NB2, EGPRS e GNSS integrado. Em relação ao antecessor, o módulo está em conformidade com o 3GPP Release 14 e oferece capacidades aprimoradas em consumo de energia, taxas de dados, VoLTE, GNSS e em segurança baseada em hardware.

"Estamos muito animados com a aprovação da AT&T e isso reforça o nosso compromisso de oferecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade e de confiança", disse Neset Yalcinkaya, VP de produtos da Quectel. "Com o consumo de energia ultrabaixo e muitos outros recursos aprimorados, o módulo BG95-M3 enriquecerá ainda mais as verticais de IoT que demandam baixa, ampla conectividade e baixo custo. Além do BG95-M3, a família BG95 oferece múltiplas variantes para diferentes regiões e aplicações, entre elas os BG95-M1/M2/N1/M4/M5/MF. Esses módulos seguem o mesmo caminho para certificação, tem a mesma origem e podem substituir uns aos outros sem a necessidade de alterar o design das aplicações."

O módulo BG95-M3 também recebeu certificações regulatórias e de conformidade em todo o mundo, entre elas FCC, IC, CE(RED), RCM, GCF e PTCRB e começarão a ser produzidos em massa em janeiro de 2020.

O texto na íntegra está disponível no site da Quectel: http://www.quectel.com/infocenter/news/602.htm

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. é líder mundial no fornecimento de módulos celulares e GNSS, com um portifólio amplo de produtos que abrange as mais recentes tecnologias sem fio, como 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como desenvolvedora profissional de tecnologia para IoT e fornecedora de módulos celulares, a Quectel pode fornecer um serviço completo para módulos celulares de IoT. Os produtos Quectel já foram amplamente aplicados em áreas de IoT/M2M como pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. Para mais informações, visite o site , e as páginas no LinkedIn , Facebook e Twitter .

