Quel a été l'impact de la pandémie sur le tourisme à Ras Al Khaimah, l'émirat le plus au nord des EAU ?

RAS AL KHAIMAH, EAU, 9 août 2021 /PRNewswire/ -- Ras Al Khaimah, dans les Émirats arabes unis (EAU), va à l'encontre des tendances touristiques post-pandémie avec une croissance exceptionnelle et un investissement de 96 millions de livres sterling dans son industrie. Selon Raki Phillips, PDG de Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), les chiffres du tourisme de l'émirat ont enregistré une baisse de 25 %, pourtant environ trois fois moins importante que la moyenne mondiale au sortir du pic de la pandémie de coronavirus. La destination s'est maintenant lancée dans un grand voyage de développement de son offre touristique, avec un investissement de plusieurs millions de livres dans des projets de tourisme durable.

Phillips, qui est devenu PDG de RAKTDA en juin 2019 après avoir travaillé pour Ritz-Carlton Hotels, Fairmont Hotels & Resorts et Universal Studios Orlando, affirme que la destination est bien placée pour attirer les voyageurs à la suite de la pandémie :

« Malgré les défis auxquels l'industrie mondiale du tourisme a été confrontée au cours des dix-huit derniers mois, nous nous engageons à promouvoir Ras Al Khaimah pour les visiteurs d'une manière qui soit significative pour leur expérience de voyage. Dans le cadre de cette approche, nous nous engageons à assurer la sécurité de tous nos clients qui profitent du temps plus chaud et des nombreuses attractions de Ras Al Khaimah, des plages aux montagnes, de la culture à l'aventure et bien plus encore. »

Selon Bloomberg, les Émirats arabes unis ont pris la tête du classement des pays les plus vaccinés au monde, avec 15,5 millions de doses, ce qui suffit à couvrir 72,1 % de la population.

Le Financial Times Report indique également que les Émirats arabes unis ont administré les plus fortes doses de vaccin au monde.

En 2020, Ras Al Khaimah a été la première ville au monde à recevoir le label « Safeguard Assurance » de Bureau Veritas, ainsi que le cachet « Safe Travels » du Conseil mondial du voyage et du tourisme. Elle a également été la première destination à offrir des tests PCR de retour gratuits aux voyageurs entrants, ce qui se poursuit à ce jour, faisant d'elle un leader du tourisme dans le monde post-pandémie.

Phillips a des objectifs ambitieux pour le tourisme à Ras Al Khaimah, l'émirat le plus au nord des Émirats arabes unis et l'actuelle capitale du tourisme du Golfe pour 2021, puisqu'il entend attirer plus de 3 millions de visiteurs par an d'ici 2030.

L'investissement de 96 millions de livres sterling dans des projets de tourisme durable au sein de l'émirat constitue une part importante de cet effort. Il s'agit notamment d'un tout nouveau projet d'hébergement et de glamping dans les montagnes, d'un parcours d'éco-golf et d'une ferme de coquilles Saint-Jacques.

En partenariat avec Arton Capital, une société de conseil gouvernementale de premier plan, la RAKTDA a lancé « SelectRAK », un programme d'investissement étranger attrayant et transparent, de type « guichet unique », qui s'adresse à toute une série d'investisseurs, allant de l'immobilier aux entrepreneurs et aux retraités.

Son objectif est d'accélérer le développement du luxe abordable en tant qu'avantage clé, de soutenir l'économie locale et d'attirer des talents et des expériences internationales dans ce secteur. L'initiative contribuera à développer tous les secteurs économiques essentiels, notamment les soins de santé, l'hôtellerie, l'éducation, le commerce et la vente au détail, ce qui permettra de créer de nouveaux emplois et de soutenir les entreprises locales.

Ras Al Khaimah a également collaboré avec EarthCheck, les experts mondiaux de l'environnement, pour mettre en place des pratiques durables à l'échelle de la destination, notamment la compensation des émissions de carbone, la réduction de la consommation d'énergie et d'eau dans tous les hôtels et attractions, le nettoyage des sites touristiques ainsi que la préservation culturelle, la sensibilisation de la communauté et les programmes de bourses pour les collèges et universités locaux.

L'objectif de l'émirat d'accueillir 3 millions de visiteurs par an d'ici à 2030 est clair, non seulement grâce aux récents partenariats avec des compagnies aériennes qui accueillent des vols charters et commerciaux en provenance de Russie, d'Europe de l'Est et d'Asie directement à Ras Al Khaimah, mais aussi grâce aux plans visant à augmenter le nombre de chambres d'hôtel de 70 % au cours des prochaines années, avec des marques internationales telles que Movenpick, InterContinental, Anantara, Radisson et bien d'autres. Deux milliards de personnes vivent à moins de quatre heures de vol des Émirats arabes unis et de Ras Al Khaimah : la proximité, le transport aérien et la connectivité ainsi que le caractère unique de la destination continueront à faire de l'émirat une destination touristique privilégiée.

SOURCE Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA)