Quem é o advogado brasileiro que está transformando o Direito latino-americano

Vemos mudanças profundas com o surgimento de várias tecnologias ativadoras, como Blockchain, Big Data, IoT, Inteligência Artificial. Os dados estão se tornando cada vez mais valiosos; portanto, pessoas e empresas são fortemente influenciadas por eles. As mudanças são profundas nas habilidades humanas necessárias para o sucesso, bem como nas abordagens culturais. Surgem novos modelos de negócios, novos processos de geração de riqueza e também consumidores mais exigentes. O significado da competição muda e a inovação parece ser o caminho para a "salvação".

O mundo jurídico, que é conhecido por seu conservadorismo tradicional, enfrenta dificuldades consistentes com esse novo cenário. Na América Latina, esse conservadorismo jurídico parece estar ainda mais enraizado na cultura padrão do profissional do direito.

Um olhar sobre os profissionais jurídicos da América Latina é importante, porque é neste continente que está o país que possui mais escolas de Direito do que o resto do mundo combinado (são mais de 1.600!).

Neste contexto aparentemente difícil, um advogado brasileiro, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, está realizando um trabalho importante que chegou a atravessar as fronteiras brasileiras.

Estamos falando de Marcílio Guedes Drummond, advogado atualmente sócio de Marcelo Tostes Advogados, um dos maiores e mais reconhecidos escritórios de advocacia do Brasil. Nesse escritório, Marcílio é o sócio responsável pelo Direito de Startups e também o Head de Inovação.

O mais interessante dessa história é que Marcílio Guedes Drummond optou por não guardar suas ideias de inovação e transformação digital somente para si ou para seu escritório de advocacia.

Ele é o fundador, CEO e professor de uma startup de educação (Edtech) chamada "Advogado de Startups Academy", pela qual transfere seu conhecimento exponencialmente.

Para se ter uma ideia do tamanho do trabalho de Marcílio, apenas em 2019 ele deu mais de 115 palestras, impactando quase 100.000 pessoas.

Este trabalho focado em inovação jurídica, transformação jurídica digital, treinamento para advogados iniciantes, empreendedorismo, tecnologia em Direito, novas profissões jurídicas e novas habilidades de profissionais do Direito, foi desenvolvido por Drummond não apenas no Brasil, mas em outros países como Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina.

Nessa jornada de inovação no Direito, Drummond tem ideias interessantes, que ele sempre repete, como "O sucesso do direito está fora do Direito", para representar o grande momento da mudança, juntamente com a necessidade de um treinamento extremamente multidisciplinar da advocacia, com foco em habilidades pessoais.

Drummond também é uma referência importante na advocacia de startups, empresas que resolvem problemas em larga escala, criando soluções exponenciais. Incerteza, inovação, risco e escalabilidade são palavras que caracterizam o cotidiano dessas empresas, que requerem peculiaridades de gerenciamento, comunicação, modelos de negócios, relacionamento entre funcionários, captação de recursos, controle e análise de dados, bem como nas soluções jurídicas.

A capacidade visionária de Marcílio Guedes Drummond permitiu que ele visse bem diante da maioria dos advogados (há cerca de 6 anos) que a Advocacia de Startups e a inovação jurídica eram nichos a serem explorados, em uma realidade totalmente diferente do chamado mercado jurídico tradicional. onde há excesso de profissionais e oportunidades estão faltando. O Brasil possui cerca de 1,3 milhão de advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil, um crescimento de 80,99% em 11 anos, mas a maioria desses profissionais continua trabalhando nos ramos tradicionais, fora dos mercados de tecnologia e inovação.

Não há como discordar que estamos diante de um importante trabalho transformador do Direito latino-americano tradicional.

