Queridinho das Big Techs, Manoel Valente é o maior articulador brasileiro em Grafeno

CAXIAS DO SUL, Brasil , 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Aos 37 anos, o multifacetado Manoel Valente possui um grande desenvolvimento profissional. É professor, registrador e jornalista, além de escritor, inventor e consultor nos segmentos de comunicação e tecnologia. É radicado na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, local onde se situa a UCSGRAPHENE, primeira e maior planta de produção de grafeno da América Latina, tendo seus registros imobiliários sob o crivo do articulista que exerce o comando do registro imobiliário desta cidade, com grande aceitação social.

Se as cinco grandes empresas dos EUA, nascidas nos últimos anos do século XX ou início do século XXI, dominam o mercado digital do planeta, segundo informações divulgadas no primeiro semestre de 2023 pela HMARKETS, Manoel Valente consegue se interligar a todas, enquanto consultor independente das gigantes, promovendo parcerias - muitas delas envolvendo causas sociais - e estimulando a sustentabilidade como característica marcante de sua atuação.

Foi a partir de 2019, após ter superado um grande atentado hacker em sua atuação como registrador público, que Valente inicia as primeiras atividades como consultor comunicacional tecnológico das Big Techs, contando com a intermediação de seu amigo Eduardo Severin, o paulista de 41 anos que é um dos fundadores do Facebook (hoje, Meta), sendo, atualmente, um dos maiores investidores-anjo da internet, em escala global.

Valente e Severin se conheceram em meados de 2010, relacionamento que perdura até os dias atuais, mantendo em comum diversos interesses, inclusive, mais recentemente, quanto às grandes possibilidades positivas do grafeno, um nanomaterial que é conhecido por ser o mais leve e mais forte do mundo, sob o qual ambos mantém olhares atentos. O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, os nanotubos de carbono e os fulerenos. Em 1962, Hans-Peter Boehm foi quem descreveu as folhas de carbono e propôs a utilização do termo grafeno.

Em 2019, Valente iniciou sua docência na Universidade de Caxias do Sul, RS e, junto com o reitor à época, o Professor Kuiava, em parceria com o professor líder na UCSGRAPHENE, Diego Piazza e o magnata Sérgio Bortolatto, formaram um grupo especializado que domina os conhecimentos relativos ao novo material, suas aplicações e toda a gama de relações e contatos que se envolvem com a tecnologia nos nanomateriais e engenharia de novos materiais. Juntos, o quarteto esteve presente no Campo de Marte, em São Paulo, para o lançamento do primeiro tênis mundial com o Grafeno, tecnologia essa que foi essencial para o desenvolvimento do produto e deixou as grandes indústrias entusiasmadas com a possibilidade de inovação com redução de custos.

O mercado se rendeu ao quarteto de brasileiros que, entre si, dominam os segredos técnicos, logísticos e operacionais do composto de átomos de carbono que, por ser simplesmente o mais fino e o maior condutor do mundo, é reconhecido como o futuro da tecnologia. Recentemente, Manoel Valente foi convidado para ser membro pleno da Academic Union Oxford Membership, no Reino Unido, tendo alguns canais de mídia internacionais divulgado o futuro da Apple com Grafeno para subsidiar a tecnologia do IPhone 16, contando com Valente e Severin como articuladores desta inovação.

Atualmente, no Reino Unido, a University of Manchester tem o maior centro de pesquisa e desenvolvimento do Grafeno e suas aplicações. No Brasil, a Universidade de Caxias do Sul tem a UCSGRAPHENE, destaque pela Cision em Nova York, já tendo realizado duas edições da Feira Brasileira de Grafeno, sendo sucesso de público.

O material composto de átomos de carbono pode ser a solução para vários problemas tecnológicos, como a substituição de materiais raros e escassos. Ao ser isolado e manejado da maneira adequada, o grafeno ganha possibilidades incríveis de utilização, desde a substituição de materiais raros e escassos até a redução de custos para o consumidor com práticas validadas de sustentabilidade.

O grafeno foi descoberto no ano de 1947 pelo físico Philip Russel Wallace, quem primeiro estudou o composto de forma teórica. Em 1962, ele se tornou realidade, através dos químicos Ulrich Hofmann e Hanns-Peter Boehm. Os acontecimentos continuam e com a queda industrial pós-pandemia, apenas se acentuam as capacidades do material e suas aplicações práticas.

