Quero Bolsa aponta quais são os cursos EaD mais procurados pelos brasileiros

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Os cursos de Ensino a Distância (EaD) estão cada vez mais atraindo os brasileiros que buscam uma qualificação com mais praticidade e economia. De acordo com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), o segmento segue em constante crescimento. O levantamento feito pela entidade representativa das instituições de ensino privadas constatou que quase 120 mil alunos migraram do ensino presencial para a modalidade a distância.